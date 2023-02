Agrorezort: Po 30 rokoch sa nezastavili negatívne trendy na vidieku

Bratislava 22. februára (TASR) - Napriek množstvu podporných nástrojov a zákonov sa ukazuje, že po troch desaťročiach sa nezastavili negatívne vývojové trendy na vidieku. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súvislosti s prvou zo série odborných konferencií agrorezortu Atraktívnejší vidiek, ktorá sa konala vo Zvolene.



Negatívne trendy sa podľa agrorezortu prejavujú v chýbajúcej základnej infraštruktúre, nevyužívaní budov, intenzívnom zaberaní pôdy či v znižovaní atraktivity vidieckeho priestoru na prácu a podnikanie. Zároveň nebol dostatočne využitý prirodzený rozvojových potenciál vidieckeho priestoru.



"Všetci účastníci konferencie sa zhodli, že slovenský vidiek má veľký potenciál. Na jeho rozvoj máme niekoľko strategických dokumentov a množstvo príkladov dobrej praxe zo Slovenska aj zahraničia. Chýba nám však jednotný prístup a spôsob, ako ich pretaviť do reality, aby sa ľuďom na slovenskom vidieku skutočne lepšie žilo. Verím, že ďalšie konferencie prinesú odpovede na otázku, ako systematicky a efektívne podporovať rozvoj vidieka," priblížil štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč.



Odborné prednášky na konferencii poskytli podľa MPRV prehľad aktuálnych oblastí a príležitostí na rozvoj vidieka a jeho zatraktívnenie. Vidiecka krajina, katastrálne územia miest a obcí poskytujú kľúčové funkcie na zabezpečenie potravín, obnoviteľných zdrojov energie, pričom zásadným spôsobom môžu prispieť k redukcii povodňových rizík, rizík sucha a v boji proti zmene klímy.



Agrorezort doplnil, že na konferencii v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene sa zúčastnilo fyzicky 150 účastníkov a online 200 účastníkov z rezortov dopravy, regionálneho rozvoja, úradu vlády, ktorí majú na starosti plán obnovy, starostovia, riadiaci pracovníci v oblasti lesného hospodárstva a ich združení, experti a zástupcovia viacerých združení a klastrov v oblasti obehového biohospodárstva a vidieckeho rozvoja.



MPRV dodalo, že zásadným zdrojom financovania rozvoja vidieka v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sú eurofondy spolufinancované štátnym rozpočtom z končiaceho sa Programu rozvoja vidieka na roky 2014 až 2022 (dočerpanie 1,322 miliardy eur do konca roka 2025) a taktiež zdroje z nového obdobia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027 (3,38 miliardy eur z EÚ zdroja a 866,8 milióna eur zo štátneho rozpočtu).