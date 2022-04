Agrorezort podporné opatrenia pre potravinárov pripravuje

Bratislava 26. apríla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podporné opatrenia pre potravinárov pripravuje. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie MPRV v reakcii na spoločnú tlačovú konferenciu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a Potravinárskej komory Slovenska (PKS), ktoré žiadajú mimoriadnu podporu od štátu na zmiernenie rastu cien potravín.



"Balík 15,7 milióna eur predstavuje výnimočnú pomoc viazanú na trhovo orientované výdavky a bude použitý na podporu mliekarov a živočíšnej výroby. Schémy, cez ktoré bude pomoc vyplácaná, pripravujeme, hotové by mali byť koncom 1. polroka 2022 a prostriedky budú vyplatené najneskôr koncom 3. kvartálu 2022. Schémy schvaľuje Európska komisia," uviedol agrorezort.



MPRV zároveň informovalo, že v 2. polroku 2022 plánuje aktivovať schému štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ide o mimoriadny dočasný rámec pre potravinárov, táto pomoc sa bude vyplácať na základe dát z dotazníka mimoriadnej pomoci a peniaze sa k potravinárom dostanú najneskôr do konca roka 2022.



"Zelená nafta pre potravinárov, teda tretia požiadavka SPPK, je už krátko pred spustením. Predpokladáme, že dotazník zverejníme v priebehu niekoľkých dní. Na túto formu pomoci je vyčlenených osem miliónov eur," priblížilo MPRV.



Vo veci požadovanej pomoci so zabezpečením dostatku energie pre potravinársku výrobu MPRV pripravilo "Návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu", ktorý má po medzirezortnom pripomienkovom konaní 13 zásadných pripomienok. "Je preto ešte predmetom medzirezortných rokovaní. Najzásadnejšie pripomienky má Ministerstvo hospodárstva SR," dodal agrorezort.



Predstavitelia SPPK a PKS v utorok na spoločnej tlačovej konferencii uviedli, že potravinári žiadajú vládu o mimoriadnu podporu na zmiernenie rastu cien potravín. Len pomoc vlády SR podľa nich zmierni zdražovanie potravín.



Strategickú finančnú podporu štátu slovenskí potravinári podľa predsedu SPPK Emila Macha využijú na zastabilizovanie výrobného procesu v čase vojny a jej následkov na potravinové trhy a ceny rozhodujúcich agropotravinárskych komodít. "Národná finančná podpora v kombinácii s podporou EÚ zmierni zdražovanie potravín, čím zabezpečí dostupnosť potravín pre všetky skupiny obyvateľstva SR," podčiarkol Macho. Podľa prezidenta PKS Daniela Poturnaya potravinári žiadajú prijať štyri opatrenia na stabilizáciu slovenského potravinárstva.