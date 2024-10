Agrorezort: Poľnohospodárstvo zaznamenalo pokles zisku na 228 mil. eur

Bratislava 29. októbra (TASR) - Slovenské poľnohospodárstvo podľa predbežných údajov dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia pred zdanením, teda zisk vo výške asi 228 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2022, keď sektor poľnohospodárstva dosiahol rekordný zisk, vlani prišlo k jeho poklesu o 38,3 %. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vo zverejnenej tzv. zelenej správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2023.



"V porovnaní s päťročným priemerom rokov 2018 až 2022 bol výsledok hospodárenia v roku 2023 vyšší o 40 % a bol ovplyvnený najmä rastom tržieb za vlastné výrobky živočíšneho pôvodu o 28 % a takisto rastlinného pôvodu o 20,1 %. Tržby za predaj vlastných výrobkov tvorili v priemere 54-percentný podiel na celkových výnosoch podnikov poľnohospodárskej prvovýroby," spresnil v správe agrorezort.



Významnú úlohu v ekonomike poľnohospodárskych podnikov mali podľa MPRV podpory, bez ktorých by bola väčšina podnikov stratová. Celkový objem finančnej podpory slovenskému poľnohospodárstvu sa medziročne zvýšil o 9,6 % na hodnotu 807,8 milióna eur, z toho 63 % bolo poskytnutých zo zdrojov EÚ. Podiel celkových podpôr na výnosoch v rámci poľnohospodárstva sa medziročne zvýšil na 18,5 %, z toho podiel priamych platieb tvoril 7,4 %.



V roku 2023 úroveň výnosov v hodnote 4,362 miliardy eur prevýšila úroveň nákladov vo výške 4,134 miliardy eur. "Napriek postupnej stabilizácii cien vstupov do poľnohospodárstva sa medziročne zvýšila nákladovosť výnosov a znížila sa rentabilita nákladov poľnohospodárskych podnikov, avšak hodnoty týchto ukazovateľov boli nadpriemerné v porovnaní s päťročným priemerom," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.