Agrorezort pomáha ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine

Bratislava 2. marca (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR so svojimi podriadenými organizáciami vynakladá maximálne úsilie na pomoc ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny pred vojnovým konfliktom. Informoval o tom odbor komunikácie MPRV. Rezort má k dispozícii vyše sedemsto lôžok, ponúkol skladové priestory v blízkosti hraníc na potraviny a materiál, karanténnu stanicu pre zvieratá utečencov či drevo na kúrenie.



Od minulého týždňa využilo ubytovanie v kapacitách rezortu pôdohospodárstva viac ako sto ľudí. Ide predovšetkým o rodiny s deťmi, ktoré sa potrebujú spamätať po nebezpečnej a vyčerpávajúcej ceste. Niektorí ľudia sa len zastavia, aby si oddýchli a pokračujú ďalej do bezpečia. Je komplikované identifikovať presný počet ubytovaných, keďže sa situácia každú chvíľu mení.



"Ďakujem zamestnancom či už Lesov SR, Agroinštitútu, Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov, Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, LPM Ulič a ďalším za obrovské nasadenie a spolupatričnosť, ktoré preukázali pri zabezpečovaní všetkého potrebného pre ľudí na úteku pred vojnou. Na ministerstve sa snažíme koordinovať pomoc a riešiť vzniknuté problémy za pochodu, verím, že spoločnými silami to zvládneme," uviedla generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR Zuzana Nouzovská, ktorá je za agrorezort aj členkou Koordinačného štábu pri Ministerstve vnútra SR.



Okrem ubytovania ponúka Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR sklady na potraviny vo Vyšnom Nemeckom, voľné skladové priestory má aj Lesopoľnohospodársky majetok Ulič.



Vo Vyšnom Nemeckom má ŠVPS aj priestory na uskladnenie krmiva pre zvieratá a boxy, v ktorých môžu čakať zvieratá utečencov. Záchytné karanténne stanice pre zvieratá z Ukrajiny sú pripravené v Martine a Veľkom Krtíši. Pokiaľ zvieratá utečencov ostanú na Slovensku, musia byť päť dní v karanténe, v prípade, že cez Slovensko len prechádzajú, na hraniciach vyplnia formuláre a môžu ísť s majiteľmi ďalej (viac info na: https://lnk.sk/ryy6). Zamestnanci agrorezortu iniciovali tiež zbierku hygienických potrieb a potravín, ktoré odporučil rezort vnútra.



V rámci konfliktu na Ukrajine má MPRV SR dôležitú úlohu aj smerom k obyvateľom Slovenska. Od minulého týždňa agrorezort monitoruje zásoby strategických tovarov v obchodných sieťach a ich distribučných skladoch v zmysle Memoranda o zabezpečení dostatočnej potravinovej zásoby v čase núdzového stavu. Nateraz je situácia plne pod kontrolou a zásobovanie v obchodoch plynulé.