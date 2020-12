Agrorezort poskytol chovateľom hydiny v roku 2020 pomoc 3,5 mil. eur

Bratislava 3. decembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR poskytlo chovateľom hydiny v roku 2020 mimoriadnu pomoc v celkovej výške 3,5 milióna eura. Informoval o tom Daniel Hrežík, z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR, v reakcii na kritickú situáciu v hydinárskom odvetví, o ktorej na brífingu informovala Únia hydinárov Slovenska (ÚHS). Finančné prostriedky sa začali podľa neho vyplácať práve v dnešný deň.



"Agrorezrot podporuje chovateľov hydiny a zlepšeniu konkurenčného postavenia by malo prispieť aj zapojenie hydinárov do opatrenia Zelená nafta, ktoré sa aktuálne aplikuje už druhý rok po sebe. Len nedávno sa mohol hydinársky priemysel zapojiť do výzvy pre Výnimočnú dočasnú podporu pre spracovateľské malé a stredné podniky," priblížil Hrežík.



Poznamenal, že situácia okolo nového koronavírusu nepriaznivo ovplyvnila množstvo vecí a podnikanie takmer v akomkoľvek odvetví, hydinárstvo nie je výnimkou. "MPRV SR eviduje tento problém a je si vedomé vážnej situácie v hydinárskom odvetví, obdobná situácia je aj v iných odvetviach potravinárskeho priemyslu," podčiarkol.



SR je podľa Hrežíka však súčasťou EÚ, kde sa uplatňuje voľný pohyb tovarov, nie je možné bez relevantných dôvodov zakázať alebo obmedziť dovoz tovaru na územie nášho štátu.



Spresnil, že na Slovensku je zabezpečený systém kontroly potravín z farmy na stôl, každé zviera je prehliadnuté a je garantovane zdravé. Zviera sa vyšetruje aj priamo na bitúnku pred zabitím, počas zabitia a následne po zabití sa vyšetruje aj mäso a vnútorne orgány z neho. "Vykonávame permanentnú 100-percentnú kontrolu. Vďaka tomuto systému Slovensko doteraz nečelilo žiadnemu škandálu v súvislosti s mäsom (nielen hydinové). Slovenských spotrebiteľov preto vyzývame, aby vyhľadávali overené a bezpečné slovenské produkty, ktoré máme pod kontrolou už od farmy, cez spracovanie až po pult predajne," zdôraznil Hrežík.



Doplnil, že vo všeobecnosti produkty živočíšneho pôvodu (hydinové mäso vrátane) dovážané do EÚ z tretích krajín podliehajú hraničnej veterinárnej kontrole na vonkajších hraniciach EÚ. Cielene je zameraná aj kontrola na slovenskej hranici pri dovoze hydinového mäsa z Ukrajiny.



Dodal, že MPRV SR aktuálne rokuje o finančných prostriedkoch pre štátnu pomoc na budúci rok. Nepriaznivá situácia je vo viacerých odvetviach pôdohospodárstva. Záujmom MPRV SR je vyjednať čo najviac finančných prostriedkov pre podporu potravinárstva, spracovateľského priemyslu a prvovýroby. Pripravujú sa preto opatrenia pre podporu potravinárskeho priemyslu v rámci strategických dokumentov, ako je Spoločná poľnohospodárska politika (CAP), Plán obnovy, či nastavenie schém štátnej pomoci.



Riaditeľ ÚHS Daniel Molnár vo štvrtok na tlačovej besede informoval, že situácia na Slovensku sa v chove a spracovaní hydiny neustále zhoršuje a je už kritická. Slovenskí producenti hydinového mäsa majú čoraz väčší problém presadiť svoje kvalitné produkty do zahraničných obchodných reťazcov, ktoré neustále zvyšujú dovozy a extrémne znižujú ceny dovážaného hydinového mäsa. Keďže slovenský trh s potravinami je úplne otvorený, na svoje pulty umiestňujú prebytky hydinového mäsa z okolitých krajín, najmä Poľska, Ukrajiny, Rumunska a ČR.