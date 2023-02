Agrorezort: Návrh klimatického zákona je nedostatočne spracovaný

Bratislava 26. februára (TASR) - Agrorezort považuje návrh klimatického zákona, ktorý bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK), za nedostatočne spracovaný. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Naplnenie cieľa klimatickej stability a uhlíkovej neutrality je jedným z kľúčových cieľov Európskej zelenej dohody. Je v našom národnom záujme adekvátne prispieť k dosiahnutiu tohto spoločného európskeho cieľa. Agrorezort, ako gestor politík v oblasti využívania poľnohospodárskej pôdy a lesov, toto úsilie nikdy nespochybnil, ani nespochybňuje," priblížilo ministerstvo pôdohospodárstva.



"Avšak MPRV SR považuje envirorezortom predložený návrh klimatického zákona v tejto fáze za nedostatočne spracovaný, nezohľadňujúci komplexnosť hodnôt, ktoré vytvára podmienky pre udržateľné pôdohospodárstvo a spoločnosť vrátane zmierňovania klimatickej zmeny," podčiarkol agrorezort.



Návrh klimatického zákona podľa MPRV obsahuje viacero zásadných nedostatkov, a preto je potrebné venovať mu ešte dôslednú analýzu viacerých faktorov v oblastiach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktorých sa navrhovaný zákon bude najviac dotýkať.



Ministerstvo životného prostredia SR predstavilo 30. januára prvý slovenský klimatický zákon a predložilo ho do MPK. Cieľom zákona je zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 55 % v porovnaní s rokom 1990 a vzťahuje sa na všetky sektory a ministerstvá. Návrh počíta napríklad s podaním klimatických žalôb na štát či so vznikom rady pre klímu, ktorá by mala kontrolovať jednotlivé rezorty v plnení klimatických plánov.