Agrorezort predlžuje výzvu pre špeciálnu rastlinnú výrobu do 5.januára

Bratislava 27. decembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predlžuje výzvu na predkladanie žiadostí o pomoc pre oblasť špeciálnej rastlinnej výroby, vinohradníctva a chovu rýb. Informoval o tom odbor komunikácie MPRV.



Záujemcovia o podporu zo schémy štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine môžu svoje žiadosti podávať do 5. januára 2023 do 12.00 h.



Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), ktoré túto schému pomoci v celkovej hodnote 16 miliónov eur realizuje, tak vychádza v ústrety záujemcom o podporu. Pôvodný termín na predkladanie žiadostí bol 30. december 2022 do 12.00 h.



Termín uzavretia výzvy je podľa MPRV konečný. Ostatné podmienky uvedené vo výzve ostávajú nezmenené. "Odporúčame žiadateľom oboznámiť sa so znením výzvy a všetkých sprievodných dokumentov," dodal agrorezort.