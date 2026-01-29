< sekcia Ekonomika
Agrorezort predstaví prvé dve výzvy zo strategického plánu
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v najbližších dňoch predstaví prvé dve výzvy zo strategického plánu. Uviedol to na prvom tohtoročnom rokovaní Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v Bratislave agrominister Richard Takáč (Smer-SD) za účasti predsedu SPPK Andreja Gajdoša, generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozefa Čepka a ďalších hostí. Ďalšie výzvy sa budú podľa Takáča vypisovať postupne počas nasledujúcich šiestich mesiacov tak, aby PPA zvládla ich administráciu. Agrominister zároveň deklaroval snahu vyrokovať so štátnym rozpočtom osobitnú schému podpory pre potravinársky sektor.
Odbor komunikácie ďalej informoval, že hlavnými témami rokovania boli zhodnotenie roka 2025, budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) po roku 2028, dovoz z tretích krajín a aktuálne riziká v živočíšnej výrobe.
Pri téme dovozov z tretích krajín Takáč zdôraznil, že najväčším rizikom je Ukrajina. „Ukrajina je pre európske poľnohospodárstvo tisíckrát väčší problém ako Mercosur. Rozhodnutia sa tam nerobia na základe ekonomiky, ale ideológie,“ povedal. Zároveň upozornil, že Ukrajina podľa neho nebude schopná plniť štandardy EÚ ani do roku 2028.
K hroziacej mliečnej kríze minister pôdohospodárstva uviedol, že situáciu rezort intenzívne sleduje. „Ak by ceny mlieka radikálne klesli, bolo by to pre chovateľov devastačné. Situáciu monitorujeme a túto tému otvárame aj na úrovni Bruselu,“ doplnil Takáč.
Rok 2025 označil Takáč za prelomový najmä z pohľadu dočerpania Programu rozvoja vidieka. „Podarilo sa nám vyplatiť najviac finančných prostriedkov v histórii rezortu a zachránili sme eurofondy, ktoré boli vážne ohrozené,“ uviedol minister. Pripomenul zároveň, že situácia pri jeho nástupe bola mimoriadne kritická. „Keď som prebral rezort, stav bol katastrofálny. V priebehu dvoch rokov bolo potrebné dočerpať takmer miliardu eur pre zlyhania predchádzajúcich vedení,“ zdôraznil agrominister.
Rok 2025 bol podľa neho poznačený aj mimoriadnymi udalosťami, najmä výskytom slintačky a krívačky (SLAK). „Aj napriek náročnej situácii sme ochorenie zvládli profesionálne a ukázalo sa, že disciplína, odbornosť a spolupráca so štátnymi orgánmi majú reálny význam,“ konštatoval Takáč. Zároveň odmietol tvrdenia o nefunkčnosti PPA. „Čísla jasne dokazujú, že agentúra funguje a výsledky sú merateľné,“ poznamenal.
Významnou témou bola budúca podoba Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2028, ktorú minister označil za zásadný zlom. „To, čo sa dnes v Bruseli pripravuje, je otočenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky o 180 stupňov,“ upozornil.
Za neprijateľné označil povinné stropovanie priamych platieb. „Stropovanie na úrovni 100.000 eur na konečného užívateľa považujem za likvidačné pre slovenské poľnohospodárstvo,“ dodal. Minister zároveň zdôraznil, že aj naďalej presadzuje zachovanie silnej, samostatnej a dvojpilierovej CAP so stabilným rozpočtom. Odmietol tiež vyňatie potravinárstva z CAP. „Potravinári musia zostať súčasťou agrosektora, budem za to bojovať,“ uzavrel Takáč.
