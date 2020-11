Agrorezort presadzuje dobrovoľný systém EÚ pri označovaní potravín

Bratislava 13. novembra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR presadzuje zavedenie jednotného systému EÚ založeného na dobrovoľnej báze grafického označovania potravín na prednej strane. Iniciatívu a predkladané poslanecké návrhy ministerstvo síce rešpektuje, ale upozorňuje, že platia jasné pravidlá potravinového práva, ktoré sa musia akceptovať a dodržiavať. Informoval o tom Daniel Hrežík z MPRV SR.



Priblížil, že označovanie potravín je už dávno jasne zadefinované v legislatíve. Pri prevažnej väčšine balených potravín sa vyžaduje uvádzanie výživových údajov (najčastejšie na zadnej strane balenia). Tieto údaje sa uvádzajú spravidla v podobe tabuľky a v určených jednotkách na etiketách jednotlivých druhov potravín, pričom povinné informácie obsahujú údaje o energetickej hodnote a o množstve tuku, nasýtených mastných kyselín, sacharidov, cukrov, bielkovín a solí.



Hrežík upozornil, že energetickú hodnotu a množstvo živín však možno prezentovať aj použitím grafických zobrazení alebo symbolov na prednej strane balenia. Práve takéto zobrazenie by malo spotrebiteľom pomôcť rýchlo sa zorientovať pri samotnom nákupe potravín.



Poznamenal, že doposiaľ väčšina krajín zaviedla označenia výživových údajov na prednej strane balenia na dobrovoľnom základe, ale v niektorých krajinách je takéto označovanie povinné. Keďže v rámci EÚ už existuje viac druhov rôznych národných schém, Európska komisia plánuje do dvoch rokov predložiť konkrétne návrhy k jednotnému označovaniu výživovej hodnoty potravín.



Podčiarkol, že MPRV SR preto presadzuje zavedenie harmonizovaného systému v rámci EÚ a podporuje zavedenie grafického označovania výživových hodnôt na prednej strane balenia na dobrovoľnej báze. V rámci prezentovaných a existujúcich schém ministerstvo uprednostňuje "NutrInform Battery", ktorá prehľadne, jednoduchým a nediskriminačným spôsobom informuje spotrebiteľa o referenčných príjmoch symbolom batérie, ktorý označuje množstvo energie a jednotlivých živín v jednej porcii ako percento odporúčaného denného príjmu.



Upozornil, že v žiadnom prípade nie je možné zavádzať kombinované systémy v súvislosti s grafickým označovaním výživových hodnôt, napríklad v kombinácii s pôvodom potraviny, jej zložením či obsahom niektorých prídavných látok, alebo v médiách avizovaným systémom "Potravinový semafor - Značka kvality SK", dokonca s podporou finančných prostriedkov.



Doplnil, že iniciatívu a predkladané poslanecké návrhy ministerstvo rešpektuje, ale napriek tomu trvá na svojom stanovisku. MPRV upozorňuje, že platia jasné pravidlá potravinového práva, ktoré sa musia akceptovať a dodržiavať.



Hrežík pripomenul, že Značka kvality je vlastníctvom MPRV SR a bola uvedená do užívania na podporu spotreby domácej potravinovej produkcie s prioritou programu zviditeľniť domáce kvalitné výrobky a posilniť tak ich konkurencieschopnosť na domácom trhu.



Dodal, že spoločným cieľom označovania potravín je správne nasmerovanie spotrebiteľa pri výbere potraviny zo širokého sortimentu výrobkov existujúcich na trhu. Uvádzaním informácií o potravinách sa konečným spotrebiteľom poskytuje základ pre ich rozhodovanie a na bezpečné používanie s ohľadom na ich zdravie, podporu ekonomiky a hospodárstva, prípadne ochranu životného prostredia. MPRV SR chce presadzovať také riešenia, ktoré budú spotrebiteľom nápomocné pri výbere potravín a zavedené v súlade s platnými princípmi potravinového práva.