Agrorezort prijal abdikáciu šéfky SPF Gabriely Bartošovej

Bratislava 24. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR prijalo v pondelok abdikáciu generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu (SPF) Gabriely Bartošovej. Uviedol to pre TASR hovorca MPRV Daniel Hrežík v súvislosti s minulotýždňovým zadržaním a obvinením šéfky SPF.



"Dnešným dňom sme prijali aj vzdanie sa funkcie pani Bartošovej," priblížil hovorca. Skutočnosť, že sa orgány činné v trestnom konaní (OČTK) venujú aj nominantom súčasnej koalície podľa neho len potvrdzuje otvorenosť a úprimnosť protikorupčného snaženia sa tejto vlády.



OČTK majú podľa Hrežíka podporu a plnú dôveru MPRV SR v to, že očistia túto krajinu od nekalých praktík a korupcie, voči ktorej má vedenie MPRV SR nulovú toleranciu. "Veríme, že ministerstvo, ako aj verejnosť sa dozvedia bližšie informácie hneď, ako to bude možné," poznamenal.



"Hoci rešpektujeme prezumpciu neviny, sme si vedomí, že kroky, ktoré orgány činné v trestnom konaní vykonali, mali svoju príčinu a hneď ako sa potvrdí ich oprávnenosť a budú známe detaily, budeme na výsledky vyšetrovania reagovať a robiť ďalšie kroky," avizoval hovorca.



Dodal, že SPF nie je podriadenou organizáciou MPRV SR a jeho vedenie sa za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde SR. SPF ako inštitúcia koná samostatne. Napriek tomu je pre MPRV SR dôležitou inštitúciou a dianie posledných dní je pre MPRV SR zarážajúce.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v piatok (21. 5.) na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku návrh na väzobné stíhanie v prípade siedmich obvinených osôb. Ide o osoby, ktoré Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala v stredu (19. 5.) v súvislosti s korupciou na SPF v rámci akcií Latifundista a Feudál. Medzi obvinenými od stredy v rámci akcií Latifundista a Feudál je aj súčasná generálna riaditeľka SPF.