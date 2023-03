Agrorezort pripravil k podporám v agropolitike EÚ Farmársky manuál

Bratislava 22. marca (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pripravilo k podporám v novej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ (CAP) dokument s názvom Farmársky manuál. Uviedol to odbor komunikácie MPRV v reakcii na utorkové (21. 3.) vyjadrenia predstaviteľov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), že poľnohospodári ešte nepoznajú presné podmienky, ako hospodáriť v súlade s novou agropolitikou EÚ.



Cieľom dokumentu Farmársky manuál je podľa agrorezortu poskytnúť poľnohospodárom prehľad o podporách v rokoch 2023 až 2027 na Slovensku. Opisuje jednotlivé podpory, ich výšku, sadzbu a podmienky, za akých ich môžu farmári získať. Vybrané podpory sú doplnené o vysvetľujúce príklady.



"Zároveň dávame do pozornosti, že usmernenia k zásadným zmenám v oblasti priamych platieb sa okrem iného pripravovali v spolupráci so SPPK a pre žiadateľov boli k dispozícii od septembra 2022. Relevantné požiadavky a pripomienky SPPK, ako aj iných stavovských organizácii sa zohľadnili a aj zohľadňujú v usmerneniach k ostatným požiadavkám, resp. podporným schémam priamych platieb, ktoré sa aktuálne finalizujú," priblížil agrorezort.



"V súvislosti s tvrdením SPPK, že vrstva svahovitosti v GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu v poľnohospodárstve, pozn. TASR) nebola doposiaľ zverejnená, je potrebné uviesť, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dotknutú vrstvu zverejnila 13. marca 2023," podčiarklo ministerstvo pôdohospodárstva.



MPRV zároveň upozornilo, že v ostatných krajinách EÚ je situácia s prípravou národných právnych predpisov rovnaká vzhľadom na to, že Európska komisia uzavrela schvaľovanie strategických plánov v závere roka 2022, a teda časový priestor pre detailné nastavenie podmienok pre farmárov sa zúžil.



Agrorezort preto žiada zástupcov SPPK, aby nesťažovali situáciu pred spustením kampane, ale aby poskytovali plnú súčinnosť pri spolupráci s MPRV a poľnohospodármi, keďže je spoločným cieľom poskytnúť čo najlepšie podmienky pre poľnohospodárov v rámci novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky.



SPPK 21. marca upozornila, že slovenskí poľnohospodári dosiaľ nepoznajú presné podmienky, ako hospodáriť v súlade s novou CAP, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2023. "Zo strany ministerstva pôdohospodárstva absentujú dôležité usmernenia v podstate ku všetkým typom podpôr, ktoré môžu naši poľnohospodári poberať v rámci agrodotácií," uviedli predstavitelia komory na tlačovej konferencii v Košiciach.