Bratislava 6. apríla (TASR) - Agrorezort pripravuje ďalšiu výzvu na rozširovanie zavlažovanej plochy pre špeciálnu rastlinnú výrobu. Uviedol to pre TASR Daniel Hrežík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia exministra pôdohospodárstva Zsolta Simona. Podľa Simona, predsedu mimoparlamentnej strany Maďarské fórum, MPRV vo výzve na podporu zavlažovania vylúčilo nových producentov ovocia a zeleniny.



"V súčasnosti MPRV SR pripravuje ďalšiu výzvu s podstatne vyššou alokáciou (asi 152,6 milióna eur) určenou na prechodné obdobie, v rámci ktorej budú oprávnené aj investície na rozširovanie zavlažovanej plochy pre špeciálnu rastlinnú výrobu. Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy je v priebehu mája 2021 a žiadatelia budú mať dostatok času na prípravu aj komplikovanejších a väčších projektov," spresnil hovorca MPRV SR.



Hrežík vysvetlil, že výzva Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2020 na podopatrenie "Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov" s alokáciou 21 miliónov eur je zameraná na menšie projekty (maximálne do 60.000 eur) v oblastiach živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby, ktoré je možné ľahšie a rýchlejšie implementovať.



Priblížil, že v prípade rozširovania závlah je podľa legislatívy EÚ týkajúca sa PRV potrebné vykonanie posúdenia vplyvov na životné prostredie (tzv. EIA), čo je časovo zdĺhavejší proces. "Vzhľadom na vyššie uvedené boli v oblasti zavlažovania zvolené investície do koncových zariadení s cieľom zvýšenia ich efektívnosti," poznamenal.



Základné nastavenie výzvy bolo podľa Hrežíka konzultované s Monitorovacím výborom PRV a taktiež bolo umožnené širokej odbornej verejnosti zapojiť sa do verejnej konzultácie prostredníctvom Národnej siete rozvoja vidieka, kde mali odborníci možnosť vyjadriť svoje relevantné odborné požiadavky.



"V rámci PRV v roku 2019 prebehla výzva na toto podopatrenie zameraná výhradne len na zlepšenie využívania závlah so samostatnou alokáciou 22 miliónov eur. V rámci tejto výzvy bolo predložených 78 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Z toho bolo 62 žiadateľov úspešných a boli uzatvorené zmluvy vo výške 13.840.248 eur," dodal Hrežík.