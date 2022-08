Agrorezort pripravuje koncepciu, ktorá ochráni pôdu pred suchom

Bratislava 4. augusta (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pristupuje k riešeniu otázky sucha koncepčne – spája globálne ciele a ponúka komplexné riešenia na ochranu krajiny pred suchom a degradáciou pôdy. Aj preto sa vo štvrtok konalo pracovné stretnutie s názvom "Dialóg o vode a pôde I.". Informoval o tom komunikačný odbor MPRV.



Dialóg o vode a pôde I. je podľa agrorezortu prvým zo série stretnutí, cieľom ktorých je rozvíjanie rozhovorov a spolupráce v oblasti zlepšenia starostlivosti o pôdu a štruktúry krajiny v čase meniacej sa klímy.



Štátny tajomník agrorezortu Martin Kováč, ktorý zastrešuje túto agendu, diskutoval spolu s predstaviteľmi zväzov, združení, asociácií a ďalších subjektov pôsobiacich v sektore pôdohospodárstva a potravinárstva aj o tom, ako vieme svojou činnosťou prispieť k udržaniu vody v krajine, k obnove vodných zdrojov krajiny alebo ako by sa mala zladiť produkčná činnosť na poliach a v krajine so starostlivosťou o neprodukčné plochy v krajine.



Témou debaty boli aj otázky, ako sledovať, udržiavať a obnovovať ekosystémové funkcie pôdy a krajiny a akú úlohu v tom bude zohrávať Klimatický fond pre pôdu, ktorý plánuje ministerstvo vytvoriť.



Do diskusie, v úvode ktorej odznelo pozitívne zhodnotenie prezentovanej koncepcie, sa podľa MPRV zapojila väčšina z približne 25 prítomných, ktorí prišli osobne alebo sa pripojili online.



Ďalšie stretnutia v tejto sérii budú zamerané na dialóg s organizáciami z iných rezortov, sektorov, členmi tripartity, s obcami a mestami či s občianskym sektorom.



"Pôda je najväčší rezervoár vody v krajine a pomáha v boji proti suchu. Preto je potrebné urobiť všetky nevyhnutné kroky pre obnovu stratenej vodozádržnej kapacity pôdy, a to zlepšením využívania dažďových vôd a obnovením protieróznej ochrany. Keďže zmena klímy sa týka všetkých obyvateľov našej krajiny, medzirezortnú spoluprácu považujeme za kľúčovú," dodal Kováč.