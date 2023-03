Agrorezort: Protiinflačná garancia je iniciatívou obchodníkov

Bratislava 20. marca (TASR) – Protiinflačná garancia je iniciatívou obchodníkov, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR poskytlo potrebné zázemie na rokovania a oznámenie dohody verejnosti. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie MPRV v reakcii na vyjadrenia predsedu predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milana Lapšanského k minulotýždňovej (17. 3.) dohode agrorezortu a obchodných reťazcov na trojmesačnom zmrazení cien potravín.



"Ministerstvo striktne dodržiava svoje zákonné kompetencie a do dodávateľsko-odberateľských vzťahov nezasahuje. Tento prístup založený nie na príkazoch a zákazoch, ale na rokovaniach a dohodách, sa za uplynulý rok ministerstvu osvedčil už pri Memorande o cenovej stabilite 13 základných potravín a rovnako aj minulý týždeň, keď sa obchodníci dohodli na Protiinflačnej garancii potravín, ktoré si sami zvolili," zdôraznil agrorezort.



"Lapšanský má bohaté skúsenosti s politickými kampaňami v súvislosti s potravinami a mal by vedieť aj na základe vlastných chýb z minulosti (osobitný odvod pre obchodné reťazce), aké reálne možnosti má MPRV pri riešení vysokých cien potravín. Minister Samuel Vlčan sa systematicky venuje téme potravinovej sebestačnosti od svojho nástupu do funkcie v júni 2021. Za uplynulý rok rezort vynaložil stovky miliónov eur na investície do zanedbaného potravinárskeho sektora a milióny poskytol ako štátnu pomoc v čase energetickej krízy," dodalo agroministerstvo.



Lapšanský v pondelok uviedol, že členovia SZPCC nebudú žiadnym spôsobom doplácať na snahu o vyššie zisky dodávateľov energií ani obchodných reťazcov. Zároveň verejne odmietajú akékoľvek predvolebné potravinové kampane založené na populistických návrhoch.



Príkladom populistickej politickej aktivity je podľa neho aj akcia Vlčana s obchodnými reťazcami. Agrorezort síce s nimi 17. marca uzavrel dohodu o zastropovaní pultových cien vybraných výrobkov (protiinflačná garancia) na dobu troch mesiacov, počas posledných dní pred podpisom dohody však pekári zaznamenali neodôvodnené zdraženie ich výrobkov na pultoch viacerých zahraničných reťazcov, dosahujúce takmer 10 %.