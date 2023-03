Agrorezort: R. Fico by mal vedieť, že nemôžeme vstupovať do cenotvorby

Bratislava 2. marca (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR si je vedomé negatívneho vplyvu inflácie na zdražovanie nielen potravín, ale takmer všetkých aspektov výroby produktov a služieb. Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico by mal ako bývalý premiér vedieť, aké sú kompetencie tohto ministerstva, ktoré za žiadnych okolností nesmie vstupovať do cenotvorby a trhových vzťahov. Agrorezort tak reagoval na Ficovu kritiku za nezvládnutie zdražovania potravín na Slovensku súčasnou vládou.



"Jedinou cestou, ako podporiť slovenských potravinárov, aby boli konkurencieschopnejší a ich produkty boli pre spotrebiteľov cenovo prijateľnejšie je znížiť miliardový investičný dlh, ktorý sa za uplynulých 30 rokov v sektore potravinárstva vytvoril. Bohužiaľ, ani pôsobenie pána Fica a jeho nominanta v kresle ministra pôdohospodárstva tento negatívny vývoj nezastavilo, práve naopak," vyhlásilo MPRV.



Cena rožkov ako negatívny príklad, ktorý použil Fico na tlačovej konferencii, nie je podľa agrorezortu šťastným príkladom. Ministerstvo pripomenulo, že v dôsledku zložitej ekonomickej situácie poskytlo v minulom roku pekárenskému sektoru 1,5 milióna eur z celkovej alokácie 8 miliónov eur pre potravinárov v rámci mimoriadnej pomoci. Následne, cez schému mimoriadnej pomoci z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) boli pekárom vyplatené 2 milióny eur v rámci celkovej sumy 10 miliónov eur pre potravinárov.



"V roku 2022 teda potravinárom odišlo spolu 18 miliónov eur na stabilizáciu situácie, z toho pekárom 3,5 milióna eur. Zároveň pekári v rámci projektovej výzvy na modernizáciu zariadení a technológií prihlásili svoje projekty vo výške len 31 miliónov eur, z pôvodne alokovaných 35 miliónov eur," vyčíslil agrorezort.



Pripomenul aj aktuálne vyhodnocované výzvy v súhrnnom objeme pol miliardy eur, ktoré sa ministerstvo stále snaží navyšovať. Považuje to za mimoriadny úspech vzhľadom na kauzu Dobytkár a následné problémy platobnej agentúry s akreditáciou. "Vďaka nasadeniu aktuálneho vedenia MPRV má PPA naspäť trvalú akreditáciu," dodal rezort v reakcii.



Ceny potravín na Slovensku extrémne rastú a súčasná dočasne poverená vláda to nevie riešiť. Obchodným reťazcom prudko rastú zisky a klamú pritom spotrebiteľov, vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii Fico s ďalšími predstaviteľmi Smeru-SD.