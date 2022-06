Agrorezort:Rast cien potravín je i odrazom rastu cien energií vo svete

Prečítajte si aj: Pekári vyzývajú štát a poslancov na zamedzenie kolapsu odvetvia

Bratislava 24. júna (TASR) – Zvyšujúce sa ceny potravín sú odrazom aj globálneho rastu cien energií, ktoré v súčasnosti najviac vplývajú na konečnú cenu všetkých výrobkov. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, v reakcii na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Ten vyzýva vládu a poslancov parlamentu na prijatie opatrení na zamedzenie kolapsu pekárskeho odvetvia.priblížil agrorezort.Ministerstvo poznamenalo, že do 10. júna mohli potravinári vypĺňať dotazník, na základe ktorého im MPRV SR poskytne mimoriadnu finančnú pomoc v aktuálnej situácii extrémneho zdražovania. Na túto pomoc je vyčlenených 8 miliónov eur, ktorú im po uzatvorení a vyhodnotení dotazníka zašle agrorezort do konca júla 2022. Dotazník podľa MPRV vyplnilo 440 subjektov.informoval agrorezort.doplnilo MPRV.Z toho sa podľa rezortu už vyhodnocuje výzva pre potravinárov za 170 miliónov eur.dodalo ministerstvo.uzavrelo ministerstvo pôdohospodárstva.Pekári, cukrári a cestovinári vyzývajú vládu a poslancov Národnej rady SR na bezodkladné prijatie opatrení na zamedzenie kolapsu pekárskeho odvetvia. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC. Otvorenú výzvu vedeniu štátu schválili podľa neho členovia SZPCC na valnom zhromaždení 23. júna.