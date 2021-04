Agrorezort:Reforma úradnej kontroly potravín vyžaduje odbornú diskusiu

Bratislava 21. apríla (TASR) - Na reformu úradnej kontroly potravín je potrebná odborná diskusia. Uviedol to pre TASR Daniel Hrežík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, v reakcii na výzvu Potravinárskej komory Slovenska (PKS) zjednotiť úradnú kontrolu potravín.



"Pre splnenie tohto cieľa je nevyhnutné v prvom rade otvoriť odbornú diskusiu v rámci dotknutých rezortov a následne tiež riešiť komplexnú úpravu platnej legislatívy, ktorá zabezpečí vybudovanie modernej a flexibilnej autority pre zvýšenie efektivity a účinnosti orgánov úradnej kontroly potravín. Takáto obrovská zmena vyžaduje mesiace príprav a medzirezortných diskusií. Samotné výberové konanie na ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR preto nevytvára priestor na takúto transformáciu," spresnil Hrežík.



Poznamenal, že v rámci Programového vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 až 2024 si vláda SR stanovila cieľ zabezpečiť zákonný, predvídateľný a jednotný postup pri výkonoch úradnej kontroly zjednotením úradnej kontroly potravín a zefektívnením jej riadenia.



"Rámec výkonu úradných kontrol potravín za účelom overovania dodržiavania pravidiel, ktoré sú platné na úrovni EÚ a Slovenska, je jasne stanovený, kontrolný systém je zložený z príslušných prvkov a špecifikovaných kritérií a požiadaviek," zdôraznil.



Ubezpečil, že ministerstvu pôdohospodárstva záleží na bezpečnosti a ochrane zdravia slovenských spotrebiteľov, preto k procesu reorganizácie úradnej kontroly potravín pristupuje jednoznačne zodpovedne a komplexne.



"Práve za účelom zachovania bezpečnosti celého potravinového reťazca od primárnej produkcie po predaj konečnému spotrebiteľovi a ochranu zdravia je náš rezort pripravený na odbornú diskusiu, zdôvodnenie a preukaznú argumentáciu, flexibilný prístup a stratégiu pre ďalšie obdobie v prospech nás všetkých," dodal Hrežík.



Podľa riaditeľky PKS Jany Venhartovej by vyhlásenie výberového konania na post ústredného riaditeľa (ŠVPS) SR malo MPRV SR využiť na zreformovanie úradnej kontroly potravín zjednotením pod jeden samostatný kontrolný úrad, čím by sa rovnako zlúčila úradná kontrola potravín z regionálnych veterinárnych a potravinových správ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva pod jeden orgán.



"PKS dlhodobo vyzýva na zjednotenie úradnej kontroly potravín a odstránenie súčasnej dvojkoľajnosti kontrolných orgánov. Zjednotením úradnej kontroly potravín bude možné pružnejšie reagovať na rôzne potravinové kauzy v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca a vo všetkých odberateľských kanáloch. Rovnako je potrebné zachovať vysokú úroveň kontroly potravín s cieľom splnenia jej prvoradého účelu, a to je účinná ochrana spotrebiteľa," doplnil Daniel Poturnay, prezident PKS.