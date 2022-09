Agrorezort: Riešenie cien energií aj pre pekárov je v kompetencii MH

Bratislava 9. septembra (TASR) - Riešenie vysokých cien energií aj pre pekárov je v kompetencii rezortu hospodárstva. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na výzvu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) v súvislosti s cenami energií.



"Uplynulú stredu (7. 9.) vláda rokovala o našom materiáli 'Návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu', ktorý sme pripravili s cieľom ochrany producentov potravín, medzi nimi aj pekárov, pred nedostatkom energií, respektíve neschopnosťou platiť extrémne ceny, ktorých nárast aktuálne zažívame. Produkcia potravín pre obyvateľstvo je základná a najdôležitejšia úloha štátu v krízovom období," priblížilo MPRV.



"Treba však zdôrazniť, že riešenie problému vysokých cien energií nie je v kompetencii MPRV SR. Globálne riešenie intenzívne pripravuje rezort hospodárstva v spolupráci s vládnym kabinetom a v týchto dňoch očakávame aj kroky zo strany Európskej únie," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.



SZPCC v piatok uviedol, že pekári žiadajú jasný a funkčný energetický cenový a legislatívny rámec do 30. septembra. Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári vyzývajú vládu, aby urýchlila zavedenie funkčných riešení na podporu slovenského potravinárstva. Inak hrozí, že chaotická situácia na trhu s plynom a elektrinou neumožní množstvu potravinárskych prevádzok pokračovať v produkcii. Neistota v radoch pekárov a nečinnosť vedenia štátu totiž podľa zväzu vedú tento výrobný sektor krajiny do krachu.



"Na piatkovom kľúčovom samite ministrov energetiky EÚ sa zúčastní odchádzajúci štátny tajomník prakticky z opozičnej strany. Vláda v stredu neschválila legislatívu na zaradenie potravinárov medzi chránených odberateľov energií, ale len poverila ministrov pôdohospodárstva a hospodárstva, aby takúto legislatívu pripravili. Pekári, cukrári a cestovinári a ďalší kľúčový priemysel však potrebujú okamžité nastavenie legislatívy a zastropovanie cien energií. Zároveň upozorňujeme, že pre strednodobé prežitie nášho sektora je znesiteľná maximálna cena plynu 70 eur a najvyššia cena elektrickej energie 120 eur za megawatthodinu," uviedol predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.