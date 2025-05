Agrorezort rieši umiestnenie ošípaných zo zasiahnutých oblastí na trh

Bratislava 6. mája (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) sa v utorok stretol so zástupcami chovateľov ošípaných, spracovateľov mäsa a predstaviteľmi štátnych inštitúcií. Spoločne hľadali riešenia, ako umiestniť na trh jatočné ošípané z reštrikčných pásiem slintačky a krívačky, ako aj afrického moru ošípaných. Uviedla to Veronika Daničová, hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



„Oba vírusy - slintačka a krívačka, ako aj africký mor ošípaných - výrazne zasahujú do systému chovu ošípaných a spracovania bravčového mäsa. Uvedomujeme si, že ide o zložitú situáciu, ktorá má vplyv na celý sektor. Vážime si sociálny dialóg, ktorý dominoval aj dnešnému stretnutiu v rámci celej vertikály - od chovateľov cez spracovateľov až po štátne inštitúcie. Len spoločne nájdeme spôsoby, ako umiestniť na trh jatočné ošípané aj za týchto mimoriadnych okolností,“ povedal Takáč.



Mimoriadne núdzové opatrenia v súvislosti so slintačkou a krívačkou naďalej platia, vzhľadom na vysokú infekčnosť vírusu a jeho schopnosť dlhodobo prežívať v prostredí. Problémy s presunom a spracovaním jatočných ošípaných z ochranného pásma a pásma dohľadu tak pretrvávajú. Navyše, pridali sa aj opatrenia a reštrikčné zóny v súvislosti s potvrdeným ohniskom afrického moru ošípaných.



Hoci ani slintačka a krívačka, ani africký mor ošípaných nepredstavujú riziko pre ľudí, rezort ubezpečuje, že nijaké zviera z dotknutých chovov sa nedostane do potravinového reťazca. „Bezpečnosť potravín je stopercentne zaručená a zostáva naďalej našou najvyššou prioritou,“ zdôraznil agrominister.



Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia profesijných organizácií chovateľov ošípaných a spracovateľov bravčového mäsa, ako aj predstavitelia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Správy štátnych hmotných rezerv SR. Zástupcovia celej vertikály sa dohodli na spoločnom postupe. V najbližších dňoch budú spoločne hľadať možnosti, ako umiestniť bezpečne spracované výrobky na trh za dodržania všetkých veterinárnych opatrení.