Agrorezort s chovateľmi zriaďuje 50 miest na predvianočný predaj rýb

Bratislava 14. decembra (TASR) - Čerstvé ryby si budú môcť ľudia kúpiť na približne 50 miestach, ktoré zabezpečí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spolu so Slovenským rybárskym zväzom a chovateľmi rýb. Vo štvrtok o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Rezort pôdohospodárstva spolu s chovateľmi tak reagoval na rozhodnutie obchodných reťazcov nepredávať pred Vianocami živé kapry pred ich prevádzkami.



"Nemôžeme vytvárať kroky na to, aby sme zamedzovali našim občanom, aby si tieto ryby kúpili a aby ich mali dostupné v takom množstve a takej kvalite a hlavne na takých miestach, na akých boli zvyknutí," uviedol Takáč v súvislosti s rozhodnutím obchodných reťazcov.



Živé ryby si tak pred Vianocami môžu ľudia kúpiť na miestach, ktoré poskytol rybársky zväz, chovatelia či ministerstvo pôdohospodárstva. Jedným z nich je napríklad areál Závodiska v Bratislave, ktorý spadá pod MPRV SR, informoval Takáč. Pripomenul tiež, že na Slovensku sa ročne dochová približne 600 ton kaprov, z toho 90 % sa predá práve pred Vianocami.



Rozhodnutie nepredávať živé kapry a neumožniť ani ich predaj pred svojimi prevádzkami obchodné reťazce odôvodnili ochranou zvierat. Chovatelia rýb však upozornili, že v súčasnosti je celková spotreba rýb na Slovensku nízka. Zákazom predaja živých rýb sa ich spotreba podľa chovateľov môže ešte znížiť.



Združenie chovateľov rýb preto pripravilo petíciu za zachovanie tradičného predaja živých rýb. Podľa tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu Bohuša Cintulu petíciu možno nájsť na internete aj na predajných miestach živých rýb.



Chovatelia rýb sa tiež ohradili voči tomu, že by pri tradičnom predaji živých rýb tieto ryby trpeli. Minister Takáč pripomenul, že predaj živých rýb je kontrolovaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. "Minulý rok sa vykonalo 50 kontrol zo strany veteriny, kde nebolo zistené ani jedno porušenie," uviedol Takáč.



Kontroly zo strany veterinárnej správy potvrdil aj veterinárny lekár a špecialista na choroby a chov rýb Juraj Příhoda. Pripomenul, že predajné miesta živých rýb musia byť povolené regionálnymi veterinárnymi správami a sú pravidelne kontrolované.



K výčitkám ochranárov zvierat uviedol, že ryby s veľkou pravdepodobnosťou bolesť necítia. Pripomenul tiež, že na predajných miestach sú živé ryby usmrtené a spracované odborne a je skôr zástancom toho, aby si ľudia nechali živú rybu spracovať na mieste, ako ju brali živú domov do vane.