Agrorezort iniciuje stretnutie so zväzom pekárov ohľadom cien energií

Bratislava 27. septembra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR iniciuje stretnutie zástupcov zväzu pekárov a obchodných reťazcov, aby spoločne zanalyzovali situáciu a hľadali možné riešenia. Uviedol to odbor komunikácie MPRV v reakcii na vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) k vysokým cenám energií.



Podľa MPRV vláda pripravuje opatrenia, ktoré ochránia najzraniteľnejšie vrstvy obyvateľstva. "Kolegovia z vlády sa budú snažiť pripraviť schémy, ktoré ochránia tie sociálne slabšie skupiny obyvateľstva," zdôraznil v reakcii na SZPCC na pondelkovom brífingu šéf MPRV Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



SZPCC informoval, že situácia so stúpajúcimi cenami elektrickej energie a plynu ťažko dolieha na pekárov, cukrárov aj cestovinárov. Výroba chleba či pečiva je energeticky veľmi náročná a po nákladoch na pracovnú silu a suroviny tvoria práve ceny energie tretiu najvýznamnejšiu nákladovú položku. Ak štát nepristúpi k urýchlenému riešeniu situácie, pekári, ktorí sú už teraz na hrane výrobných nákladov, môžu byť nútení zastaviť výrobu.



"Ceny plynu oproti septembru minulého roka stúpli o 170 %. Ceny elektrickej energie lámu rekordy a sú oproti minulému roku dvojnásobne vyššie. Od plynu a elektrickej energie sme pri našej výrobe úplne závislí. Vláda musí urgentne nájsť riešenie pre podniky zásobujúce obyvateľov potravinami. Týka sa to nielen pekárov, ale aj ďalších sektorov potravinárstva, ako sú mliekari, mäsiari či sladovníci, ktorí sú v podobnej situácii," povedal Milan Lapšanský, výkonný riaditeľ SZPCC.