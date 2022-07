Agrorezort sa ohradil voči Puciho vyjadreniam o pomoci potravinárom

Bratislava 19. júla (TASR) – Nezaradený poslanec Róbert Puci by sa mohol radšej rozpamätať na to, ktoré vlády do roku 2020 viedli agrorezort. Uviedlo to pre TASR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia Puciho z mimoparlamentnej strany Hlas-SD o pomoci potravinárom.



"Je smutné, že v horúčavách dochádza niektorým aj strata sebareflexie. Pán Puci by sa mohol, skôr ako sa postaví pred rečnícky pult, rozpamätať sa na to, ktoré vlády do roku 2020 viedli agrorezort a ako efektívne sa darilo čerpať peniaze z eurofondov na investície v pôdohospodárstve," spresnilo ministerstvo.



"Ak by peniaze neskončili u korupčníkov, slovenskí potravinári by už dnes dávno mali prevádzky modernejšie a energeticky efektívnejšie, čím by dokázali lepšie motivovať pracovnú silu, a tým pádom sa aj dostatočne pripraviť na aktuálnu narastajúcu infláciu a zdražovanie," zdôraznilo MPRV.



Agrorezort poznamenal, že od konca apríla do 10. júna mohli potravinári vypĺňať dotazník, na základe ktorého im posiela MPRV mimoriadnu finančnú pomoc v celkovej výške 8 miliónov eur. "Na základe dát z tohto dotazníka mimoriadnej pomoci plánujme v druhom polroku 2022 aktivovať schému štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ide o mimoriadny dočasný rámec pre potravinárov a peniaze sa k nim dostanú najneskôr do konca roka 2022," podčiarklo MPRV.



"Radi by sme pripomenuli aj aktuálne otvorené, respektíve vyhodnocované výzvy v súhrnnom objeme takmer 314 miliónov eur. Z toho sa už vyhodnocuje výzva pre potravinárov za 170 miliónov eur, čo považujeme za mimoriadny úspech vzhľadom na kauzu Dobytkár a následné problémy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) s akreditáciou po prevalení sa korupčných podvodov z čias predchádzajúcich vlád. Vďaka nasadeniu aktuálneho vedenia MPRV a PPA sa podarilo akreditáciu a tiež reputáciu PPA prinavrátiť," dodalo agroministerstvo.



Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady SR a člen predsedníctva Hlas–SD, v utorok uviedol, že MPRV pod vedením ministra Samuela Vlčana (nominant OĽANO) klame verejnosť, ak tvrdí, že potravinárov na Slovensku akokoľvek podporil. Za dva a pol roka vládnutia, počas pandémie ani počas vojny na Ukrajine, podľa neho nezrealizoval žiadny nástroj ani riešenie na podporu ťažko skúšaného strategického sektora, zásobujúceho občanov Slovenska potravinami.