Agrorezort sa prihlásil do implementácie rámca hodnotenia medzi prvými

Bratislava 15. marca (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa prihlásilo v januári tohto roka do výzvy na zapojenie sa do prípravy implementácie v rámci Spoločného rámca hodnotenia (CAF). Výzvu zverejnil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR. Na základe nedávno doručeného oznámenia o schválení žiadosti MPRV SR pripravilo harmonogram implementácie modelu CAF.



Ako ďalej informoval odbor komunikácie MPRV, ide o nástroj komplexného manažérstva kvality, vytvorený verejným sektorom a určený pre verejný sektor. Cieľom CAF je, aby inštitúcie pri plnení svojich úloh dosahovali požadované výsledky vo vzťahu k občanom, zamestnancom a spoločenskej zodpovednosti. Po ukončení procesu implementácie získajú žiadatelia, ktorí splnia podmienky výzvy, certifikát CAF.



Spolu s MPRV SR sa do výzvy zapojili aj jeho ďalšie dve rezortné organizácie, a to Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a Pôdohospodárska platobná agentúra. Štátna veterinárna a potravinová správa patriaca tiež pod agrorezort už takýmto certifikátom disponuje.