Agrorezort sa prikláňa k názoru,že treba novelizáciu o štátnom podniku

Bratislava 5. augusta (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa prikláňa k názoru Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, že je potrebná novelizácia zákona o štátnom podniku z dôvodu zmeny a modelovania federálnej legislatívy z roku 1990 na súčasnosť. Uviedla to pre TASR Veronika Daničová, hovorkyňa MPRV, v reakcii na piatkové (2. 8.) vyjadrenia NKÚ vo veci zrušenia štátneho podniku Agroinštitút Nitra v roku 2022.



Priblížila, že na základe usmernenia Ministerstva financií SR v súvislosti s evidenciou majetku v správe Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI) prešiel predmetný majetok štátu (Agroinštitútu Nitra, pozn. TASR) do dočasnej správy okresných úradov podľa príslušného územného obvodu v súlade so zákonom o správe majetku štátu. "Dotknutý majetok už bol v priebehu výkonu kontroly NKÚ SR prevedený v súlade so zákonom o správe majetku štátu ponukovým konaním z dočasnej správy okresných úradov do správy IZPI," doplnila Daničová.



Z auditu NKÚ SR, o ktorom informovala 2. augusta hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková, vyplýva, že štátny podnik Agroinštitút Nitra nebol v roku 2022 zrušený v súlade so zákonom o štátnom podniku. Rozhodnutia MPRV podľa úradu nevychádzali z platnej legislatívy, boli zmätočné, nevykonateľné a spôsobili veľkú právnu neistotu.