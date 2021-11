Agrorezort si uvedomuje situáciu chovateľov ošípaných

Bratislava 9. novembra (TASR) - Agrorezort si uvedomuje situáciu, v ktorej sa ocitli chovatelia a spracovatelia ošípaných. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia SPPK a chovateľov ošípaných.



"MPRV SR si uvedomuje vážnu situáciu, v ktorej sa ocitli chovatelia ošípaných i spracovatelia bravčového mäsa v súvislosti s epidémiou afrického moru ošípaných (AMO). Preto ministerstvo spustilo kampaň na zastavenie šírenia AMO, boli prijaté rázne opatrenia na zabránenie veľkých škôd vo veľkochovoch a aktuálne pripravujeme mimoriadnu pomoc vo výške 2 miliónov eur na zmiernenie následkov AMO," priblížilo agroministerstvo.



Okrem toho sú podľa MPRV otvorené dve výzvy vo forme tzv. zelenej nafty vo výške 30 miliónov eur a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v krátkom čase vyhlási výzvy 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov vo výške 159 a 170 miliónov eur, z ktorých budú môcť podniky z oblasti chovu a spracovania bravčového mäsa čerpať peniaze.



MPRV SR pomáha chovateľom a prevádzkovateľom bitúnkov aj nefinančne. "Podporujeme schválenie prevádzok a bitúnkov pre spracovanie mäsa zo zóny 2 a 3 (s výskytom AMO). Máme dohodnutý celý proces od chovateľa až po finálne tepelne spracované výrobky. Zároveň bude v najbližších dňoch podpísané memorandum o spolupráci medzi MPRV, Štátnou veterinárnou a potravinárskou správou, chovateľmi, porážacími a spracovateľskými zväzmi a obchodníkmi o aktívnom riešení a spoločnom postupe pri boji proti AMO," dodal agrorezort.



Sektor chovu ošípaných v SR by na svoje zachovanie potreboval štátnu podporu vo výške 10 miliónov eur. Uviedol to na brífingu predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho, za účasti riaditeľa Slovenskej asociácie chovateľov ošípaných (SACHO) Petra Poláka.



"Situácia na Slovensku je vážna. Vývoj čísel v chove ošípaných od roku 2001 po terajší rok je katastrofálny a skutočne dosahuje kritickú hranicu," priblížil Macho.



Riešenie tejto situácie je podľa Macha veľmi jednoduché. "Rýchlo sa dá zasiahnuť tak, že štát zadotuje chovateľov ošípaných. Chceme aj touto cestou hovoriť o čísle asi 10 miliónov eur, ktoré tento sektor každoročne zo štátnej pomoci potrebuje," povedal Macho. Uvedená suma sa podľa neho musí rozdeliť medzi chovateľov, spracovateľov a bitúnky, aby sa dotoval rozdiel medzi zahraničným a slovenským bravčovým mäsom.