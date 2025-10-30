< sekcia Ekonomika
Agrorezort: Slovenské potraviny sú bezpečné a kvalitné
Podľa výsledkov národného programu bolo viac ako 66 % slovenských potravín úplne bez prítomnosti rezíduí pesticídov.
Autor TASR
Bratislava 30. októbra (TASR) - Najnovšia národná správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách a potravinách určených pre dojčatá a malé deti za rok 2024, ktorú predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, potvrdzuje, že slovenské potraviny sú bezpečné a zdravotne nezávadné. Uviedla to Mária Puhovichová z odboru komunikácie MPRV.
Tento fakt podľa nej potvrdzuje aj informácia o činnosti systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), ktorý umožňuje členským štátom Európskej únie (EÚ) rýchlo reagovať na zistenia, ovplyvňujúce bezpečnosť potravinového reťazca a chrániť zdravie spotrebiteľov.
„Slovenské potraviny dlhodobo patria medzi najbezpečnejšie v Európe. Naši výrobcovia dodržiavajú prísne pravidlá a orgány úradnej kontroly konajú profesionálne a dôsledne. Každý spotrebiteľ na Slovensku sa môže spoľahnúť, že potraviny na našom trhu sú bezpečné,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
Podľa výsledkov národného programu bolo viac ako 66 % slovenských potravín úplne bez prítomnosti rezíduí pesticídov. V porovnaní s potravinami z iných krajín EÚ či z tretích štátov slovenské výrobky vykazujú nižšiu mieru výskytu pesticídov a najvyšší stupeň bezpečnosti pre spotrebiteľa.
Zo všetkých 457 analyzovaných vzoriek potravín bolo len 2,19 % nevyhovujúcich, pričom orgány úradnej kontroly okamžite prijali opatrenia, aby sa tieto výrobky nedostali na trh.
„Bezpečnosť potravín nie je samozrejmosť. Je výsledkom každodennej práce našich poľnohospodárov, potravinárov a odborníkov zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Chcem im za to poďakovať - vďaka nim si môžeme byť istí, že slovenské potraviny sú nielen chutné, ale aj bezpečné,“ dodal Takáč.
Používanie agropesticídov v poľnohospodárskej výrobe je podľa MPRV prísne regulované a kontrolované. Všetky zistené hodnoty sa nachádzajú pod stanovenými limitmi a nepredstavujú riziko pre zdravie spotrebiteľov.
MPRV dlhodobo podporuje aj Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality, ktorý spája bezpečnosť, kvalitu a slovenský pôvod potravín. „Značka kvality je symbolom dôvery. Zviditeľňuje našich poctivých výrobcov a potvrdzuje, že slovenské potraviny spĺňajú najvyššie kvalitatívne kritériá. Je to vizitka poctivej práce našich ľudí,“ dodal Takáč.
Bezpečné a kvalitné slovenské potraviny tak spájajú dve úrovne zodpovednosti - zodpovednosť štátu za ochranu zdravia občanov a zodpovednosť výrobcov za kvalitu svojich produktov.
Tento fakt podľa nej potvrdzuje aj informácia o činnosti systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), ktorý umožňuje členským štátom Európskej únie (EÚ) rýchlo reagovať na zistenia, ovplyvňujúce bezpečnosť potravinového reťazca a chrániť zdravie spotrebiteľov.
„Slovenské potraviny dlhodobo patria medzi najbezpečnejšie v Európe. Naši výrobcovia dodržiavajú prísne pravidlá a orgány úradnej kontroly konajú profesionálne a dôsledne. Každý spotrebiteľ na Slovensku sa môže spoľahnúť, že potraviny na našom trhu sú bezpečné,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
Podľa výsledkov národného programu bolo viac ako 66 % slovenských potravín úplne bez prítomnosti rezíduí pesticídov. V porovnaní s potravinami z iných krajín EÚ či z tretích štátov slovenské výrobky vykazujú nižšiu mieru výskytu pesticídov a najvyšší stupeň bezpečnosti pre spotrebiteľa.
Zo všetkých 457 analyzovaných vzoriek potravín bolo len 2,19 % nevyhovujúcich, pričom orgány úradnej kontroly okamžite prijali opatrenia, aby sa tieto výrobky nedostali na trh.
„Bezpečnosť potravín nie je samozrejmosť. Je výsledkom každodennej práce našich poľnohospodárov, potravinárov a odborníkov zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Chcem im za to poďakovať - vďaka nim si môžeme byť istí, že slovenské potraviny sú nielen chutné, ale aj bezpečné,“ dodal Takáč.
Používanie agropesticídov v poľnohospodárskej výrobe je podľa MPRV prísne regulované a kontrolované. Všetky zistené hodnoty sa nachádzajú pod stanovenými limitmi a nepredstavujú riziko pre zdravie spotrebiteľov.
MPRV dlhodobo podporuje aj Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality, ktorý spája bezpečnosť, kvalitu a slovenský pôvod potravín. „Značka kvality je symbolom dôvery. Zviditeľňuje našich poctivých výrobcov a potvrdzuje, že slovenské potraviny spĺňajú najvyššie kvalitatívne kritériá. Je to vizitka poctivej práce našich ľudí,“ dodal Takáč.
Bezpečné a kvalitné slovenské potraviny tak spájajú dve úrovne zodpovednosti - zodpovednosť štátu za ochranu zdravia občanov a zodpovednosť výrobcov za kvalitu svojich produktov.