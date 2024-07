Takáč: Agrorezort spúšťa kontroly dvojakej kvality potravín

Bratislava 24. júla (TASR) - Agrorezort spúšťa popri štandardnej úradnej kontrole kvality potravín aj kontroly týkajúce sa dvojakej kvality potravín. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) za účasti ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Martina Chudého.



"Okrem kontrol, ktoré boli vykonané (štandardné, cielené kontroly), spúšťame aj kontroly v rámci dvojakej kvality potravín. Ja som túto tému otvoril aj na európskej úrovni - zaradil som ju na rokovanie rady ministrov EÚ. Dosť ministrov členských štátov EÚ nás v tejto otázke podporilo, lebo dvojaká kvalita potravín na Slovensku stále pretrváva," oznámil Takáč.



Upozornil, že slovenská legislatíva už od 1. júla 2024 umožňuje ŠVPS vykonávať kontroly týkajúce sa dvojakej kvality potravín. ŠVPS podľa Takáča dokončuje metodiku a onedlho sa pustí do aktívnych kontrol tak, aby dvojaká kontrola potravín v SR vymizla. "V ČR už po aplikácii obdobného zákona, ako bol tento rok prijatý na Slovensku, v zásade s dvojakou kvalitou potravín problém nemajú," spresnil.



"Na ministerstve pôdohospodárstva pracujeme aj na novelizácii zákona o neprimeraných obchodných podmienkach, aby sa rôzne praktiky u obchodných reťazcov, ktoré v SR ešte možno máme, minimalizovali," poznamenal.



"Fenomén dvojakej kvality občania vnímajú. Veľa ľudí porovnáva tovary, ktoré si kúpia v zahraničí, s tými, ktoré dostanú u nás. Ak tovar má rovnaký obal, tak spotrebiteľ očakáva, že zloženie tovaru bude všade rovnaké. Spúšťame preto kontrolu dvojakej kvality, chystáme laboratóriá. Kontroly budú opäť garantovať inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ. Budú absolútne transparentné, absolútne otvorené, aby nikto nemohol povedať, že ho diskriminujeme alebo nejakým spôsobom znevýhodňujeme," doplnil Chudý.



Riaditeľ ŠVPS uzavrel, že pri kontrolách na dvojakú kvalitu sa zoberú vzorky z viacerých krajín (dvoch až troch) u toho istého tovaru. "Bude sa posudzovať jednak výzor, jednak zloženie tovaru. Vykonajú sa aj laboratórne analýzy. Bude daná možnosť vyjadriť sa jednak výrobcovi, ako aj predajcovi tovaru," uzavrel Chudý. Tento typ kontrol sa bude podľa neho vykonávať dvakrát ročne, pričom by mohlo byť skontrolovaných ročne asi 50 produktov.



ŠVPS informovala, že inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v júni 2024 vykonali 3569 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1259 právnych subjektov a 2039 prevádzok. Nedostatky sa zistili pri 307 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 1415 nedostatkov.