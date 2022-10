Agrorezort spúšťa výzvy na podporu infraštruktúry v lesoch

Bratislava 26. októbra (TASR) – Agrorezort spúšťa výzvy na investície do infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde, ako aj na podporu na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Žiadatelia o podpory budú môcť podľa MPRV podávať žiadosti od 26. októbra, keď budú výzvy zverejnené na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Z Programu rozvoja vidieka (PRV) na roky 2014 až 2022 je na výzvy vyčlenených spolu 36 miliónov eur.



Oprávnenými žiadateľmi o podporu infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde sú štátne, súkromné, obecné a cirkevné subjekty, vrátane malých, stredných a veľkých podnikov, ktoré obhospodarujú minimálne 10 ha lesov. Na podporu je vo výzve vyčlenených 26 miliónov eur a maximálna výška podpory na projekt je do výšky 1,25 milióna eur pre všetky regióny Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, kde je to do výšky 500.000 eur. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude možné predkladať od 1. decembra 2022 do 28. februára 2023.



Úspešní žiadatelia môžu prostriedky z výzvy použiť na rekonštrukciu, dostavbu, prestavbu a výstavbu lesných ciest, ktoré slúžia na odvoz dreva, približovanie dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity.



Vo výzve na podporu zlepšenia vodného hospodárstva v lesoch je alokovaných 10 miliónov eur. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok bude možné predkladať od 1. decembra 2022 do 31. januára 2023 v rámci prvého kola a následne podľa termínov uzatvárania ostatných hodnotiacich kôl



Oprávnenými žiadateľmi o podporu na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch sú štátne, súkromné, obecné a cirkevné subjekty vrátane malých, stredných a veľkých podnikov, ktoré obhospodarujú lesy. Žiadatelia, ktorí plánujú realizovať stavebné projekty na drobných vodných tokoch, musia byť správcami týchto vodných tokov alebo k nim mať právny vzťah. Maximálna výška podpory na projekt je do výšky 600.000 eur oprávnených výdavkov, pričom intenzita pomoci je na úrovni 100 %.



Úspešní žiadatelia môžu prostriedky z výzvy použiť na zahrádzanie bystrín (budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, úpravy korýt na bystrinách), na výstavbu a rekonštrukciu technických diel a na budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie (drobné prekladané drevené prehrádzky alebo sypané kamenné hrádzky na lesných pozemkoch).