Agrorezort spustí investície do pôdohospodárstva za vyše 337 mil. eur

Bratislava 29. marca (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v súvislosti s predĺžením programového obdobia Programu rozvoja vidieka (PRV) a navýšením rozpočtu aj zo zdrojov Európskeho nástroja na obnovu (Next generation EU) pripravuje štyri nové výzvy zamerané na investičnú podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Informoval o tom v pondelok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO).



Investície podľa neho podporia spoluprácu podnikov, zvýhodnia malých poľnohospodárov a tých, ktorí doposiaľ o podporu nežiadali. Pôjde tak celkovo o viac ako 337 miliónov eur, ktoré prispejú k zásadnej modernizácii investične poddimenzovaného slovenského pôdohospodárstva a zanedbanej krajiny. Podobné plány rezort chystá aj pre oblasť lesníctva.



Spresnil, že alokácia týchto zdrojov bude rozložená do štyroch výziev. Ich základné parametre bude MPRV vopred a predovšetkým transparentne komunikovať tak, aby všetci záujemcovia o tieto podpory v agrosektore mali možnosť vyjadriť sa k stanoveniu priorít, ako aj k lepšiemu porozumeniu podmienok. Predpoklad vyhlásenia výziev je ešte v máji tohto roka.



Investičná podpora v poľnohospodárstve (Podopatrenie 4.1) bude podľa Mičovského zacielená na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu. Pôjde najmä o podporu technológií, ale aj stavebných investícií (napr. výstavba moderných a rekonštrukcie existujúcich hospodárskych budov, skleníkov, sadov, vinohradov, chmeľníc, klimatizovaných skladov, závlah, investície do techniky, zariadení a veľa ďalšieho), a to priamo týkajúce sa výroby v týchto odvetviach, ako aj podpora skladovania a odbytu prvovýrobcov.



Mladým poľnohospodárom sa podľa neho týmto tiež naskytnú mimoriadne atraktívne formy pomoci. Agrorezort myslí aj na malých poľnohospodárov, ktorí budú v rámci výzvy aj bodovo zvýhodnení. Zámerom je totiž zapojiť do podpory aj tých pestovateľov plodín špeciálnej rastlinnej výroby a chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí v minulosti nedostali podporu.



V rámci spracovania (Podopatrenie 4.2) budú podľa Mičovského podporené investície do technológií (najmä zariadenia, stroje, prístroje, i laboratórne vybavenie) aj stavebné investície v jednotlivých odvetviach potravinárstva. Podporené budú investície vo výrobe, skladovaní aj odbyte. Investície tak prispejú napríklad aj k potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti Slovenska.



Avizoval, že naplánovaná je tiež výzva na Podopatrenie 16.3 "Spolupráca malých hospodárskych subjektov" so zameraním na pokrytie dopytu mikropodnikov. Pôjde o projekty spolupráce minimálne dvoch majetkovo neprepojených mikropodnikov pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení.



Mičovský zdôraznil, že podobné plány má agrorezort aj s lesníctvom. Ministerstvo v blízkom období predstaví podrobný plán investícií do lesov a krajiny. Pôjde o opatrenia v rámci PRV vo výške asi 140 miliónov eur.



Dodal, že vo výzvach budú uplatnené výlučne objektívne kritériá, ktoré budú vopred transparentne komunikované zástupcom beneficientov. Pôdohospodári i verejnosť budú môcť kontinuálne sledovať celý priebeh vyhlasovania výziev, záujmu o ne, ich hodnotenia a vyhodnotenia, a následne aj ich realizácie úspešnými žiadateľmi.