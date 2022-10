Agrorezort: Stanovisko SPPK ku koncepcii hydromeliorácií je predčasné

Bratislava 30. októbra (TASR) - Tohtotýždňové stanovisko Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) ku koncepcii hydromeliorácií je predčasné a v zásade zbytočné. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na piatkovú (28. 10.) kritiku zo strany najväčšej agrokomory.



MPRV SR podľa informácií svojho odboru komunikácie pripravilo odborný materiál s názvom Súbor opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku.



Materiál bol podľa agrorezortu vypracovaný z podnetov poľnohospodárov, užívateľov pôdy, obcí a prevádzkovej praxe Hydromeliorácie, š. p., s cieľom podporiť zadržanie vody v krajine, pomôcť s obnovou vodných zdrojov pre závlahy a podporiť obnovu infraštruktúry závlah, aby bola voda dostupná všade tam, kde je v krajine potrebná, a pre všetkých farmárov, ktorým pomôže v ich produkcii.



Odborná diskusia sa viedla podľa MPRV tak na pôde štátneho podniku, ako aj na pôde MPRV SR s tým, že predložený materiál predstavuje prvý krok k optimálnemu využitiu disponibilných finančných prostriedkov a zároveň k definovaniu postupov udržateľnej obnovy závlahovej siete a k tzv. adaptívnemu využitiu a obnove pôvodných odvodňovacích kanálov, ktoré budú šetrné ku krajine a prispejú k obnove biodiverzity a obnove zásob vody v krajine.



"Nie je pravda, že sme prestali prizývať zástupcov SPPK k príprave materiálov, ktoré sa týkajú závlah a závlahovej infraštruktúry. Táto komunikácia a spolupráca prebiehala počas celého procesu prípravy Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027. Predložený materiál je v súlade s dohodnutým postupom," uviedlo agroministerstvo.



Štátny tajomník MPRV ho predstavil 28. októbra na operatívnom online stretnutí so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR, vodohospodárskych inštitúcií, mladých farmárov, SPPK, ako aj štátneho podniku Hydromeliorácie.



Navrhnutý materiál podľa agrorezortu pomôže aj optimalizovať činnosť Hydromeliorácie, š. p., zavádza inovatívne postupy do lokálneho vodného a pôdneho plánovania, podporuje zakladanie vodných družstiev na prenájom a prevádzku čerpacích staníc a závlahových sústav. Súbor opatrení podporuje zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, zlepšenie potravinovej produkcie a bezpečnosti, venuje sa aj dôležitým odporúčaniam opatrení v oblasti adaptácie na zmenu klímy.



"Po prerokovaní tohto materiálu na zasadnutí vlády SR pripraví MPRV následne komplexný koncepčný materiál pre oblasť hydromeliorácií na nové programové obdobie. Z uvedených dôvodov považujeme stanovisko SPPK zverejnené 28. októbra pod názvom Ministerstvo pôdohospodárstva vytvorilo očakávanú koncepciu hydromeliorácií bez diskusie s poľnohospodármi za predčasné a v zásade zbytočné. MPRV SR bojuje proti suchu, podporuje obnovu infraštruktúry závlah a vedie k tomu odborný dialóg," dodal v reakcii na SPPK agrorezort.



MPRV SR vytvorilo očakávanú koncepciu hydromeliorácií bez diskusie s poľnohospodármi, ktorých sa bezprostredne týka. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK, ku koncepcii predloženej do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.