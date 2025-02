Agrorezort: Stanovisko SR k návrhu nariadenia o NGT je odmietavé

Bratislava 13. februára (TASR) - Stanovisko Slovenska k návrhu nariadenia o nových genómových technikách (NGT) je naďalej odmietavé. SR má principiálne výhrady ku kategorizácii NGT kategórie 1, ktorá nerešpektuje princíp predbežnej opatrnosti ukotvený v Zmluve o fungovaní EÚ. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR to uviedlo v stanovisku k vyhláseniu 200 organizácii z Európy, ktoré sa postavili proti plánovanej deregulácii nových geneticky modifikovaných plodín (GMO). Pre TASR to uviedla hovorkyňa MPRV SR Veronika Daničová.



"Slovenská republika má principiálne výhrady ku kategorizácií NGT kategórie 1, ktorá nerešpektuje princíp predbežnej opatrnosti ukotvený v Zmluve o fungovaní EÚ (ZFEÚ). Techniky cieleného genómového inžinierstva sú nové, a to nehovoriac o ich produktoch, a preto je vedecké hodnotenie vplyvu konkrétnej NGT rastliny kategórie 1 na zdravie ľudí zvierat a životné prostredie, vrátane biodiverzity, podľa SR nevyhnutné," uviedlo MPRV.



Doplnilo, že SR má výhrady k navrhovanej úprave, podľa ktorej by sa v prípade NGT rastlín kategórie 1 označoval výlučné množiteľský materiál, s cieľom zabezpečenia práva na výber pestovateľov a šľachtiteľov. "SR má výhrady k tejto úprave, nakoľko sa v návrhu nevyžaduje označovanie v rámci celého výrobného reťazca (t. j. z farmy až na stôl). Tak ako pestovatelia a šľachtitelia, aj ostatní spotrebitelia by mali mať právo výberu pri NGT produktoch, a preto je SR toho názoru, že označovanie produktov NGT-1 rastlín, vrátane potravín a krmív, by malo byť zabezpečené," priblížil rezort.



Ministerstvo vysvetlilo, že podľa návrhu nariadenia EÚ sa majú NGT rastliny a výrobky z nich rozdeliť na dve kategórie - NGT kategórie 1 podľa kritérií navrhnutých Spojeným výskumným centrom Európskej komisie a Európskeho úradu pre bezpečnosť, ktoré by boli posudzované ako konvenčná produkcia a NGT kategórie 2, ktoré by ďalej spadali pod legislatívny rámec pre GMO.



O návrh nariadenia by sa malo najbližšie rokovať v piatok (14. 2.) v rámci poľského predsedníctva. "Kompromisný návrh poľského predsedníctva v Rade Európskej únie sa týka hlavne oblasti zabezpečenia rovnováhy medzi patentovou ochranou a prístupom šľachtiteľov k NGT množiteľskému materiálu a nerieši principiálne obavy členských štátov (vrátane SK) tvoriacich krehkú blokujúcu menšinu. Z uvedeného dôvodu je stanovisko Slovenska k návrhu nariadenia o NGT naďalej odmietavé," uviedlo MPRV.



Proti plánovanej deregulácii nových GMO sa postavilo vyše 200 organizácií z Európy. Sú medzi nimi šľachtitelia, poľnohospodári, občianska spoločnosť, výrobcovia i predajcovia potravín. Kritizovali dereguláciu nových GMO a vyzvali na jej zastavenie. Pod vyhlásenie sa podpísalo aj 30 slovenských signatárov.