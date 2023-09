Agrorezort: Ukrajina prisľúbila, že zastavuje kroky proti Slovensku

Bratislava 21. septembra (TASR) - Ukrajinský agrominister Mykola Solskyj prisľúbil, že zastavuje kroky proti Slovensku, a to jednak žalobu na pôde Svetovej obchodnej organizácie, ako aj zákaz dovozu slovenských agrokomodít na Ukrajinu. Uviedla to pre TASR Kristína Juričková z odboru komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš zhodnotil stredajšie (20. 9.) online rokovanie s ukrajinským ministrom ako konštruktívne, pretože sa dohodli na vytvorení systému obchodovania s obilím na základe vydávania a kontrolovania licencií. Kým bude tento systém spustený a otestovaná jeho úplná funkčnosť, naďalej platí zákaz dovozu štyroch komodít z Ukrajiny, ktorý slovenská vláda schválila od 16. septembra do konca roka 2023," priblížila.



Agrominister Bíreš podľa Juričkovej požiadal ukrajinského kolegu, aby Ukrajina zastavila všetky kroky súvisiace so žalobou proti Slovensku, ktorú avizovala, a taktiež aj vyjadrenia o zastavení obchodu s agrokomoditami zo Slovenska na Ukrajinu. "Minister Solskyj prisľúbil, že od 20. septembra tieto kroky zastavuje," dodala.