Agrorezort už diskutuje o prioritách v národnom Pláne obnovy EÚ

Bratislava 22. júla (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR diskutuje o rezortných prioritách, ktoré chce presadiť do národného Plánu obnovy EÚ. Uviedol to pre TASR Andrej Wallner z odboru komunikácie a marketingu rezortu v reakcii na utorkovú dohodu lídrov krajín EÚ.



"V súčasnosti na pôde MPRV SR prebieha intenzívna vnútrorezortná odborná diskusia ohľadom intervenčnej stratégie pre oblasť pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Agrorezort využije všetky možnosti, aby bolo v plnej miere naplnené predovšetkým Programové vyhlásenie vlády s cieľom zabezpečenia prírode blízkeho hospodárenia a pozdvihnutia úrovne potravinovej sebestačnosti SR," spresnil Wallner.



Na sedemročnom rozpočte EÚ a Pláne obnovy v celkovej výške viac ako 1,82 bilióna eur sa v utorok (21.7.) nadránom dohodli lídri európskej dvadsaťsedmičky. Najväčšie názorové rozpory museli šéfovia štátov prekonávať pri fonde obnovy, ktorý má pomôcť naštartovať ekonomiku štátov postihnutých koronakrízou. Prijatý kompromis bol v podobe zníženia grantov na 390 miliárd eur z pôvodne navrhovaných 500 miliárd eur, z celkového balíka 750 miliárd eur. Zvyšok tvoria pôžičky.



Slovensko bude mať podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) k dispozícii z doterajšieho programového obdobia nevyčerpaných osem miliárd eur, z fondu obnovy 7,5 miliardy eur a zo sedemročného rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 dostaneme 18,6 miliardy eur. Z fondu obnovy ešte môže Slovensko čerpať aj pôžičky do výšky 6,8 miliardy eur. Vlastné spolufinancovanie projektov je naplánované vo výške 2,9 miliardy eur.