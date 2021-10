Agrorezort: Konalo sa zasadnutie ministrov poľnohospodárstva V4 + 4

Bratislava 11. októbra (TASR) – Proces prijatia strategických plánov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) a udržateľné potravinové systémy s dôrazom na ich digitálnu transformáciu a výzvy súvisiace s plytvaním potravín boli hlavnými témami konferencie ministrov poľnohospodárstva V4 vrátane Slovinska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska, ktorá sa uskutočnila v piatok (8. 10.) v Budapešti.



Ako informoval odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, stretnutie agroministrov sa konalo pod záštitou Maďarskej republiky, ktorá od 1. júla 2021 predsedá zoskupeniu krajín V4. Ministerská konferencia sa uskutočnila v rámci výstavy národnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy OMÉK (7. až 10. októbra) a súbežne počas svetovej výstavy poľovníctva a prírody "One With Nature".



Slovenskú republiku na zasadnutí zastupoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Počas diskusie sa potvrdilo, že členské štáty sa zhodujú vo viacerých kľúčových otázkach v súvislosti s predložením a postupom schvaľovania národných strategických plánov CAP zo strany Európskej komisie (EK).



Dôkazom toho je podľa MPRV aj prijatie spoločnej deklarácie ministrov k procesu schválenia strategických plánov v závere konferencie. Podľa ministra Vlčana je v otázke finalizácie strategických plánov nevyhnutné, aby EK prijala sekundárnu legislatívu v čo najskoršom možnom termíne. "Ak EK schváli a zverejní uvedenú legislatívu až na konci roka, nemôže od členských štátov očakávať predloženie finálnych návrhov strategických plánov do 31. decembra 2021," uviedol Vlčan.



V otázke udržateľných potravín delegácie ocenili organizáciu nedávneho samitu OSN k trvalo udržateľným systémom, na ktorom zúčastnené štáty opakovane potvrdili svoje záväzky pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 (SDGs). Minister Vlčan vo svojom vystúpení zdôraznil, že pri transformácii potravinových systémov na regionálnej úrovni je prioritou zabezpečiť zdravú výživu občanov SR, pričom osobitná pozornosť by mala byť venovaná najmä mládeži a zlepšovaniu stravovacích návykov.



MPRV dodalo, že v spojitosti s výzvami súvisiacimi s plytvaním potravín agroministri zhodne poukázali na to, že ide o závažný globálny problém, ktorého riešenie si vyžaduje neustále úsilie a zapojenie všetkých členských štátov. V závere ministerskej konferencie bola prezentovaná aj informácia o realizovanej konferencii BIOEAST, ktorej hlavným cieľom bolo predstavenie výhľadovej správy iniciatívy a diskusia o prioritných otázkach v oblasti udržateľného biohospodárstva.