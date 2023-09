Agrorezort: Včelári dostanú dotácie aj v tomto roku

Bratislava 27. septembra (TASR) - Včelári majú v rámci aktuálnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ na tento rok vyčlenené 2 milióny eur, ktoré vypláca Pôdohospodárska platobná agentúra do 15. októbra. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na kritiku politikov, že včelári nedostanú v roku 2023 žiadne dotácie.



"Ide o prostriedky zo štátneho rozpočtu a zdrojov EÚ na poradenské služby a technickú pomoc, investície do hmotného majetku a nehmotného majetku v sektore včelárstva, boj proti škodcom a chorobám včelstiev, vytváranie efektívnych pastevných podmienok včelstiev, obnovu včelstiev v EÚ, šľachtenie a plemenitbu včelstiev, podporu analýz včelárskych produktov, úbytku včiel alebo poklesov produktivity a látok, ktoré môžu byť pre včely toxické, spoluprácu pri realizácii projektov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov, či na propagáciu, komunikáciu a marketing v sektore včelárstva," spresnil agrorezort.



"Okrem toho, aj tento rok MPRV pripravilo národnú podporu na opeľovaciu činnosť vo výške 1,2 milióna eur zo štátnych prostriedkov, ktoré plánujeme vyplatiť do konca roka," dodalo agroministerstvo.