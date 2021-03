Agrorezort víta iniciatívu vinohradníkov v riešení nepriaznivého stavu

Bratislava 16. marca (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR víta iniciatívu zo strany Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska na riešenie nepriaznivého stavu v sektore vinohradníctva a vinárstva. Rezort zároveň vníma problémy a snaží sa riešiť nepriaznivú situáciu. MPRV tak reagovalo na pondelňajšiu (15. 3.) výzvu vinohradníkov na reformu v tomto sektore.



Vinohradníkom sa nepáči napríklad tretinové krátenie platieb na reštrukturalizáciu vinohradov a ani nedostatočná podpora počas pandémie ochorenia COVID-19. "Na základe veľkého množstva schválených žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov muselo MPRV a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dospieť k aplikácii koeficientu krátenia, keďže finančné prostriedky EÚ nepostačujú na vyplatenie všetkých schválených žiadostí a bolo by tým nutné ich vyplatenie odložiť do ďalších finančných rokov," uviedol rezort, podľa ktorého zasiahlo financovanie programov aj vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ.



Výraznejšia zmena by mohla nastať o dva roky. Ministerstvo v súčasnosti so zástupcami všetkých profesijných zväzov v sektore začalo pripravovať podmienky pre vinohradníctvo a vinárstvo v novom programovacom období rokov 2023 – 2027. "V rámci tejto práce bude prehodnotený aj Národný podporný program pre sektor vinohradníctva a vinárstva," uviedol rezort.



Problémy vinohradníkov a vinárov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 by sa mali riešiť aj na úrovni EÚ. Slovensko sa pripojilo k výzve Španielska a ďalších členských štátov Únie, ktorá navrhuje zvýšenie finančných prostriedkov súvisiacich s národným podporným programom. Štáty argumentujú najmä tým, že pandemická situácia je stále veľmi nepriaznivá a aktuálne poskytnuté finančné prostriedky z EÚ sú nepostačujúce. "Túto výzvu budú predkladať ministri pôdohospodárstva na svojom pravidelnom zasadnutí už budúci týždeň," uviedol bez ďalších podrobností rezort.



MPRV odmietlo návrh vinohradníkov na zavedenie priamej dotácie na každý kilogram (kg) vypestovaného hrozna vo výške 0,23 eura za kg. Na takéto opatrenie by bolo podľa rezortu treba takmer 14,5 milióna eur, čo by si vyžiadalo zníženie alebo zrušenie inej formy podpory. Rezort pripomenul, že problematiku sezónneho zamestnávania riešia aj iné sektory, takže všetky možnosti budú posúdené koncepčne. "Spolupráca s inými ministerstvami, či už ide od odškodnenie vinárov, postihnutých zatvorením segmentu HoReCa, alebo zriadenie marketingového fondu, je tiež predmetom rokovaní," dodal rezort.