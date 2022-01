Agrorezort vychádzal pri príprave strategického plánu z požiadaviek EK

Bratislava 17. januára (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vychádzalo pri príprave strategického plánu SR k spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) EÚ z požiadaviek Európskej komisie (EK), ktorá v nasledujúcom programovom období kladie dôraz predovšetkým na ekologické postupy v poľnohospodárstve, potravinárstve a obnovu biodiverzity. Ako ďalej uviedol odbor komunikácie MPRV v reakcii na sobotňajšie (15. 1.) vyjadrenia Potravinárskej komory Slovenska (PKS), práve z uvedeného dôvodu sú na samotnú podporu potravinárstva vyčlenené nižšie prostriedky. Tiež preto, že v predošlých obdobiach boli vyššie investície do tohto sektora.



"EK teda predpokladá, že základ už máme vybudovaný a teraz môžeme prechádzať na ekologické postupy výroby. Bohužiaľ, realita na Slovensku je taká, že peniaze aj na rozvoj potravinárstva neboli efektívne investované a v horších prípadoch mizli v korupčných schémach," uviedlo agroministerstvo.



"MPRV SR si veľmi dobre uvedomuje obrovský investičný dlh, s ktorým naši potravinári bojujú, nemôžeme sa však donekonečna spoliehať na eurofondy a dokazuje to aj nové obdobie CAP, ktoré má iné priority, ako to bolo v minulosti. Preto MPRV SR pripravilo finančné nástroje, ktoré umožnia potravinárom získať úvery na modernizáciu a investície za výhodných podmienok," poznamenalo ministerstvo pôdohospodárstva.



Vďaka použitiu štátnych finančných aktív vo výške 250 miliónov eur to podľa MPRV vytvorí tzv. pákový efekt v pomere 1:5. Týmto efektom suma 250 miliónov eur štátnych záruk vygeneruje hodnotu úverov 1,25 miliardy eur, ktoré môžu poskytnúť banky. "Sme presvedčení, že zvýšiť konkurencieschopnosť voči zahraničiu pomôže iba modernizácia a znižovanie nákladov na vstupoch," dodal agrorezort.



PKS 15. januára vyzvala ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana (nominant OĽANO), aby sa postavil za slovenských potravinárov a potravinovú bezpečnosť na Slovensku. Upozornila, že vo výrobe potravín je krajina na poslednom mieste v Európe a návrh strategického plánu k spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ na roky 2023 až 2027 krízu s výrobou potravín na Slovenku prehĺbi.



Predložený návrh strategického plánu obsahuje podľa komory doteraz najnižšiu podporu spracovania. Z celého balíka 4,3 miliardy eur je pre potravinárov určených iba 75 miliónov eur. Na porovnanie, v období rokov 2014 – 2020 to bolo 217 miliónov eur, následne v prechodnom období 170 miliónov eur.