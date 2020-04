Agrorezort: Vyhlásenie je prienikom programov strán koalície

Bratislava 15. apríla (TASR) - Programové vyhlásenie vlády (PVV) na roky 2020 až 2024 je prienikom volebných programov všetkých strán koalície. Práve týmito programami presvedčili koaličné strany občanov Slovenska vo voľbách. Uviedol to Vladimír Machalík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na stredajšie vyjadrenia predstaviteľov Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR.



Prípravy PVV sa podľa Machalíka zúčastnili experti za agrosektor všetkých koaličných strán. Už samotné programy koaličných strán pritom vznikali v spolupráci s poľnohospodárskou a potravinárskou samosprávou.



"Pre agropotravinársky sektor preto PVV nemôže byť žiadnym prekvapením. Ide jasne v línii zvyšovania potravinovej sebestačnosti Slovenska, spravodlivého prístupu aj k malým a mladým farmárom a ekologizácii slovenského poľnohospodárstva," dodal Machalík.



RPPS SR v stredu uviedla, že je rozhorčená z postupu MPRV SR pri príprave kľúčového dokumentu, akým je Programové vyhlásenie vlády SR pre roky 2020 až 2024 v oblasti agropotravinárstva. Nečakané odignorovanie názoru piatich relevantných agropotravinárskych samospráv na Slovensku je podľa RPPS v príkrom rozpore s ešte nedávnymi vyjadreniami rezortného ministerstva, ktoré chcelo do diskusie o programovom vyhlásení zahrnúť aj zástupcov poľnohospodárov a potravinárov.



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Potravinárska komora Slovenska (PKS), Agrárna komora Slovenska (AKS), Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností (ZPDaOS) a Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska, teda členovia RPPS SR, vnímajú PVV ako kľúčový materiál, na základe ktorého bude štát počas najbližších štyroch rokov nastavovať smerovanie "chlebového odvetvia" na Slovensku.



"Je nemysliteľné, aby štát určil mantinely ďalšieho vývoja agropotravinárstva bez toho, aby poznal názor samotných poľnohospodárov a potravinárov. Zásadné dokumenty sa tvoria na základe poznatkov priamo z praxe, teda priamo po konzultácii s poľnohospodármi a potravinármi. Momentálne je to o nás bez nás. Spôsob, aký zvolilo nové vedenie ministerstva, preto nepovažujeme za korektný," zdôraznil predsedajúci RPPS SR a zároveň predseda SPPK Emil Macho.