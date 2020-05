Agrorezort vyhlasuje výberové konanie na nového šéfa Lesov SR

Bratislava 5. mája (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhlásilo výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR. Súčasťou požiadaviek na uchádzačov je aj príprava stratégie rozvoja tohto štátneho podniku. Výberové konanie bude transparentnejšie, v dvoch kolách. Prvé kolo sa uskutoční priamo v centrále štátneho podniku v Banskej Bystrici a druhé kolo v Bratislave. Informoval o tom Vladimír Machalík, hovorca MPRV SR.



Ministerstvo vo výberovom konaní podľa Machalíka požaduje u nového generálneho riaditeľa štátneho podniku vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa lesníckeho, poľnohospodárskeho, ekonomického alebo právnického zamerania. Musí mať tiež aspoň dva roky riadiacej praxe v pozíciách z lesnícko-drevárskej oblasti, štátnej správy lesného hospodárstva alebo štátnej správy ochrany prírody a krajiny.



Nový generálny riaditeľ musí mať podľa MPRV manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, znalosti z lesníckej politiky SR, znalosť koncepčných zámerov rozvoja lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu, znalosť problematiky financovania s osobitným zreteľom na lesné hospodárstvo, znalosť súčasných podmienok štátneho podniku Lesy SR a aj znalosť legislatívy vzťahujúcej sa k štátnemu podniku LESY Slovenskej republiky. V rámci zvyšovania transparentnosti dá MPRV SR verejnosti k dispozícii životopisy uchádzačov, ktorí sa do výberového konania prihlásia.



Podmienkou účasti na výberovom konaní je podľa Machalíka aj zaslanie návrhu stratégie a koncepcie rozvoja štátneho podniku Lesy SR v rámcoch aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR. Uzávierka prihlášok je do 19. mája 2020. Bližšie informácie nájdu uchádzači na webstránke MPRV SR https://bit.ly/2SE3hXS



Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú necelých 900.000 ha lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2019 zamestnával podnik takmer 3600 ľudí.



Generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR je štatutárnym orgánom podniku, menuje ho do funkcie minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorému je priamo podriadený. Priamo riadi štyroch riaditeľov úsekov generálneho riaditeľstva a 25 riaditeľov odštepných závodov a ich prostredníctvom celú hospodársku činnosť štátneho podniku.