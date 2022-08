Agrorezort vypláca mimoriadnu pomoc potravinárom, pekárom a cukrárom

Bratislava 25. augusta (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR cez Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) už vypláca mimoriadnu pomoc potravinárom vo výške 8 miliónov eur, medzi nimi aj pekárom a cukrárom. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie MPRV v reakcii na výzvu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), aby ich odvetviu štát pomohol s vysokými cenami vstupov, najmä energií.



"Na základe dát z tejto pomoci pripravujeme schému štátnej pomoci, cez ktorú sa k potravinárom dostanú ďalšie prostriedky na kompenzáciu aktuálnej situácie. Výška prostriedkov na túto schému bude závisieť od možností štátneho rozpočtu," priblížil agrorezort.



Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) podľa MPRV zároveň vyhodnocuje výzvu vo výške 170 miliónov eur pre potravinárske podniky. "Čo sa týka riešenia cien energií, touto otázkou sa aktuálne intenzívne zaoberá rezort hospodárstva v spolupráci s vládnym kabinetom. MPRV do procesu vstúpi až potom, keď bude vládou nastavená stratégia. Nateraz musí agrorezort čakať na stratégiu, ktorú určí vláda SR," dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.



SZPCC vo štvrtok uviedol, že ak štát nepomôže, cena chleba a pečiva vzrastie na historické úrovne. Ceny energií nútia pekárov zvyšovať odbytové ceny a rozmýšľať aj o zastavení výroby. Pekári pri vysokých cenách energií totiž prestávajú byť schopní garantovať kontrakty.



"Dodávatelia energií začali od pekárov, cukrárov a cestovinárov pýtať zálohy na energie. Pýtame sa, kde na to máme zobrať? Štát sa na nás doslova vykašľal počas pandémie, od začiatku vojny nebol schopný nijako pomôcť a my nedisponujeme žiadnymi rezervami. Reťazce platia 14 až 30 dní po dodaní tovaru. Za prvý polrok bola väčšina našich prevádzok v strate a straty sa každým mesiacom zvyšujú. Už v apríli tohto roka sme predstavili čiastkové riešenie situácie agroministrovi aj premiérovi a tí neboli schopní dodnes spraviť absolútne nič. Nové kompenzačné schémy pre potravinársky sektor stále neexistujú," zdôraznil Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.