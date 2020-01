Agrorezort vyzýva v súvislosti s vtáčou chrípkou k obozretnosti

Bratislava 10. januára (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyzýva chovateľov hydiny k obozretnosti. Uviedol to Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR v súvislosti s potvrdeným výskytom vtáčej chrípky v chove pri Nitre. Chovatelia musia podľa neho byť obozretní a podozrivé prípady okamžite hlásiť veterinárnej správe.



"Slovensko opätovne čelí hrozbe zavlečenej zo zahraničia do drobnochovu. Je nevyhnutné, aby chovatelia boli v týchto dňoch mimoriadne obozretní a podozrivé správanie zvierat, prípadne uhynuté jedince, okamžite hlásili veterinárnej správe," uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).



Nákazu je v súlade so zákonom držiteľ povinný nahlásiť. Rovnako je nevyhnutné ohlásiť podozrenie na toto ochorenie a kľúčovým pre zabránenie šírenia tejto nákazy je aj ohlásenie nájdených mŕtvych vnímavých jedincov vo voľnej prírode. Pri nájdení uhynutých vtákov je dôležité nedotýkať sa kadáveru a túto skutočnosť nahlásiť kompetentným pracovníkom.



Inšpektor veterinárnej správy vykoná podľa Hrežíka obhliadku kadávera a posúdi, či uhynutý vták je vhodný na odber vzorky na testovanie (inšpektor RVPS v prípade, že materiál je vhodný na testovanie, odoberie vzorku, zabalí a zariadi dopravu na laboratórne vyšetrenie). Inšpektor RVPS rovnako zabezpečí odoslanie celého tela ako vzorky, respektíve neškodné odstránenie kadáveru na mieste alebo odvoz do kafilérie.



Hrežík zdôraznil, že vtáčia chrípka je infekčné ochorenie vyskytujúce sa hlavne u kury domácej, moriek, kačiek, husí, perličiek, prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc, labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek, škorcov, drozdov, lastovičiek, vrabcov, ale aj u pštrosov či emu. Ochorenie sa môže preniesť aj na iné cicavce, hlavne ošípané.



Hlavnými klinickými príznakmi je podľa Hrežíka strata plachosti, znížená aktivita a príjem krmiva, postihnuté jedince sa zhlukujú pod tepelným zdrojom, majú našuchorené perie, nosnice častejšie kvokajú, klesá znáška. Objavujú sa aj respiračné príznaky, akými sú kašeľ, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, viečok, výtok z nosových otvorov, ale aj poruchy tráviaceho a nervového systému.



V chovoch hydiny je podľa MPRV mimoriadne dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou, zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej, novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované; hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu, bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny či zákaz chovu hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach. U ľudí je dôležité pri nájdení uhynutých vtákov nedotýkať sa kadáveru, správne používať osobné ochranné pomôcky, dodržiavať hygienické návyky.



Hrežík pripomenul, že prípad vtáčej chrípky bol zistený v súkromnom chove dospelej hydiny (drobnochovateľ) – kury domácej v obci Zbehy, okres Nitra. Chovateľ nahlásil úhyn 3 kusov hydiny z celkového počtu 22 jedincov. Zvieratá sa v chove už nenachádzajú a boli zneškodnené. Následne sa zrealizovalo predbežné čistenie a dezinfekcia chovného priestoru hydiny.



Pozitívny prípad vo štvrtok (9.1.) podľa Hrežíka diagnostikovalo Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene. Ide o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku.



Hrežík dodal, že Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra (RVPS) postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcej aktuálnej európskej a slovenskej legislatívy (opatrenia na kontrolu moru hydiny), vykonáva epizootologické šetrenie, ktorého cieľom je zistenie zdroja nákazy. RVPS v Nitre nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska.