Agrorezort: Z klamstiev strany Hlas-SD sa Slovensko nenaje

Bratislava 22. apríla (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR odmieta tendenčné vyjadrenia a nepravdy predstaviteľov mimoparlamentnej strany Hlas–SD. Z jej klamstiev sa Slovensko nenaje. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie MPRV v reakcii na vyjadrenia Hlasu-SD, že agrominister Samuel Vlčan (nominant OĽANO) vyplatil takmer 5 miliónov eur z verejných peňazí dvakrát za to isté.



MPRV zdôraznilo, že predstavitelia tejto mimoparlamentnej strany v nedávnej minulosti priamo participovali na úpadku agrorezortu. "Keďže si vážime občanov tejto krajiny a ctíme si ich právo na informácie, prinášame reakciu na ich lživé tvrdenia o podpore hydinárov cez tzv. 3. pilier," uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva.



Táto forma podpory bola podľa MPRV pre hydinu po prvý raz použitá v roku 2014. "Dotazníková forma síce nie je ideálna, ale pre zachovanie zdravej slovenskej hydiny bola nutná. Tak ako v minulosti, aj teraz sme ju využili ako najefektívnejšie a najrýchlejšie riešenie," uviedol agrominister Vlčan.



"Nateraz nemáme iný nástroj, ako dostať peniaze do sektora, ktorý to urgentne potrebuje. Vďaka týmto krokom udržíme domáce chovy a slovenský spotrebiteľ nebude odkázaný len na kúpu hydiny z dovozu," zdôraznil Vlčan.



MPRV SR sa podľa neho preto ohradzuje proti tvrdeniam, že rozdáva milióny opakovane a na základe pochybných či rovnakých dát. Nie je to podľa jeho slov pravda. Podpora sektora hydiny bola poskytnutá na základe požiadavky Únie hydinárov Slovenska priamo zo sektora a na základe relevantných dát, ktoré MPRV SR zbiera a má ich k dispozícii.



Agrorezort podčiarkol, že koncom marca 2022 Európska komisia vydala stanovisko, ktorým vyzvala vlády členských krajín na mimoriadnu pomoc a podporu sektorov, kde nárast cien produkcie nedokáže dočasne pokryť zvýšenie cien vstupov. Okrem hydinárov podporí MPRV SR cez tzv. 3. pilier aj potravinárov cez výzvu Zelená nafta, rovnakú pomoc prisľúbil agrorezort napr. aj mliekarom.



MPRV doplnilo, že sa stretáva so stavovskými organizáciami, ako aj so zástupcami farmárov a potravinárov, a denne rieši dedičstvo, ktoré mu bolo zanechané predchádzajúcimi politickými garnitúrami. Agrorezort slúžil ako dojná krava pre politikov a ich mecenášov. Cesta od úpadku k oživeniu sebestačnosti je náročná a MPRV SR nerozdáva milióny bez reálnej analýzy trhu.



"Slovensko je dovozcom potravín a my chceme tento trend zvrátiť. Z klamstiev Hlas-u sa skutočne Slovensko nenaje," uzatvoril tému agrominister Vlčan.



Mimoparlamentná opozičná strana Hlas–SD v piatok uviedla, že minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan vyplatil viac ako 4,8 milióna eur z peňazí daňových poplatníkov dvakrát za to isté. Prostredníctvom rezortnej inštitúcie Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra zaplatil za zber rovnakých údajov od chovateľov hydiny v roku 2021 aj 2022.