Agrorezort: Za dva roky sa podarilo predložiť strategický plán

Bratislava 22. marca (TASR) - Počas dvoch rokov vlády sa Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podarilo predložiť strategický plán, plne akreditovať Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), ako aj zreorganizovať štátny podnik Lesy SR. TASR hodnotenie MPRV poskytol jeho odbor komunikácie.



"Bruselu sme predložili veľmi kvalitne spracovaný materiál národného významu - Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027 s tým, že eurofondová pomoc sa bude čerpať až do roku 2030. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí na tomto materiáli pracovali, zásadne prispeje k zlepšeniu obrazu slovenského agrosektora a rozvoju vidieka," priblížil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



"Ďalej ma teší, a určite aj našich pôdohospodárov, že máme plne akreditovanú Pôdohospodársku platobnú agentúru, čo bolo základnou a nevyhnutnou podmienkou na vyplácanie podpôr," podčiarkol agrominister. Ako prvej vláde po roku 1989 sa im podľa neho podarilo zreorganizovať štátny podnik Lesy SR a zaviesť transparentný a efektívny predaj dreva.



Úloh, ktoré stoja pred MPRV "do druhého polčasu", je podľa Vlčana veľmi veľa. "Vzhľadom na súčasnú situáciu je jednou z najväčších výziev pracovať na zvyšovaní potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti potravín. Výzvou je aj zefektívnenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR," spresnil minister.



"Pripravujeme nový zákon o poľovníctve a chceme pokračovať aj v legislatíve o pozemkových úpravách. V tejto súvislosti by som rád uviedol, že sme nedávno na vláde schválili novelu zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách," poznamenal Vlčan.



"Verím, že sa nám podarí zaviesť aj register užívacích práv (k pôde) a pokračovať v ozdravovaní krajiny aj v podobe budovania vodozádržných opatrení v krajine zvyšovaním závlahových opatrení, pretože spúšťame projekt Pôda, ako uhlíková a vodná banka," dodal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.