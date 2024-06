Agrorezort: Začína sa výstavba novej skúšobnej stanice v Belži

Belža 18. júna (TASR) - Novú skúšobnú stanicu Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) vybudujú v obci Belža v okrese Košice-okolie. Jej výstavba začína v utorok poklepaním základného kameňa. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Veronika Daničová.



Investícia je hradená zo štátneho rozpočtu, hodnota diela predstavuje 2,3 milióna eur s DPH a svoje brány stanica otvorí už na jeseň tohto roka. Nový objekt nahradí skúšobnú stanicu Haniska, ktorá musela ustúpiť príprave priemyselného parku pre automobilku Volvo.



"Pestovanie zemiakov má na Slovensku dlhodobú tradíciu, o ktorú v nijakom prípade nechceme prísť. Aj vybudovanie novej skúšobnej stanice v Belži by mohlo posilniť domácu produkciu a zároveň znížiť závislosť od dovozu zemiakov zo zahraničia," uviedla generálna riaditeľka sekcie poľnohospodárstva ministerstva Jana Vargová.



Rezort informoval, že ÚKSÚP vykonáva činnosť na 14 skúšobných staniciach, ale Haniska mala unikátne postavenie. Bola jediným miestom, kde sa na Slovensku vykonávala komplexná diagnostika vírusov a karanténnych baktérií zemiakov v rámci uznávania sadbových zemiakov. Preto mali množitelia sadbových zemiakov obavy, čo bude po zániku stanice Haniska. Bez potrebných certifikátov totiž nemôžu predávať sadbové zemiaky v SR ani v zahraničí. Zároveň bola Haniska jedinou skúšobnou lokalitou v kukuričnej výrobnej oblasti Východoslovenskej nížiny so špecifickými geologickými, hydrologickými, pôdnymi a klimatickými vlastnosťami, na ktorej sa vykonávali štátne odrodové skúšky jačmeňa, kukurice, pšenice, repky olejky či sóje.



"Vzhľadom na unikátne činnosti, ktoré zabezpečovala skúšobná stanica v Haniske, bolo pre nás najdôležitejšie, aby sa tieto zachovali tak obsahovo, ako aj geograficky. Je preto obrovskou výhodou, že sme len o päť kilometrov ďalej, v Belži, našli vhodné pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu na zabezpečenie štátnych odrodových skúšok poľných plodín," zdôraznil generálny riaditeľ ÚKSÚP Vladimír Urmanič. Výstavbu novej skúšobnej stanice považuje za výnimočnú udalosť modernej histórie ústavu. "Belža je dôležitou lokalitou hlavne pre sóju, nakoľko väčšina jej pestovateľských plôch sa nachádza práve na východe Slovenska. Okrem administratívneho zázemia by tu mali čoskoro vyrásť aj podporné pracoviská pre špecializované skúšky v oblasti fytodiagnostiky a skleník. Máme skvelé personálne a technické zabezpečenie a teraz budeme mať aj moderné priestory s novými technológiami," dodal.



Nová stanica prispeje k zachovaniu odrodového skúšobníctva a diagnostických činností v rámci konzorcia Národného referenčného laboratória v oblasti zdravia rastlín.