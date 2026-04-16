Agrorezort zavádza nové pravidlá pre manažment raticovej zveri
Dôvodom tohto bezprecedentného kroku sú podľa agrorezortu alarmujúco vysoké stavy raticovej zveri.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR prichádza s historicky prvým komplexným metodickým usmernením pre okresné úrady, ktoré zásadne mení prístup k manažmentu raticovej zveri na Slovensku. Uviedol to odbor komunikácie MPRV.
Dôvodom tohto bezprecedentného kroku sú podľa agrorezortu alarmujúco vysoké stavy raticovej zveri, najmä jelenej, danielej a muflonej, ktoré v mnohých regiónoch dosahujú kritické hodnoty. Dlhodobo sa to prejavuje výrazným poškodzovaním lesných aj poľnohospodárskych porastov a negatívnym dosahom na krajinu. Doterajšie opatrenia pritom nepriniesli potrebné zlepšenie.
Nové metodické usmernenie pripravené v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou, Slovenskou lesníckou komorou a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou prináša podľa MPRV jednotný a systematický prístup k riadeniu populácií zveri naprieč Slovenskom.
Prvýkrát sa komplexne upravuje manažment raticovej zveri, ktorá nemá v poľovnom revíri určené normované kmeňové stavy, ktorej chov a lov sa v poľovnom revíri plánuje prostredníctvom ročných plánov poľovníckeho hospodárenia, a celoročné zisťovanie stavov zveri a pravidlá lovu vo vzťahu ku kvalite a k chovnosti trofejovej zveri vhodnej na ďalší chov.
Usmernenie zároveň nadväzuje na už prijaté mimoriadne opatrenia, ktoré umožňujú flexibilnejšie reagovať na premnoženie zveri, vrátane mimoriadneho povolenia lovu diviačej zveri v čase ochrany, mimoriadneho povolenia lovu ostatnej raticovej zveri v čase ochrany, ako aj udelenia výnimiek z niektorých doteraz zakázaných spôsobov lovu.
„Na Slovensku čelíme dlhodobo neudržateľnému stavu raticovej zveri, ktorý spôsobuje vážne škody na lesných a poľnohospodárskych porastoch. Tento krok je historický v tom, že prvýkrát nastavujeme jasné, jednotné a dôsledne kontrolovateľné pravidlá pre jej manažment. Naším cieľom je vrátiť rovnováhu do krajiny a zabezpečiť, aby hospodárenie so zverou bolo udržateľné a zodpovedné,“ uviedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).
MPRV dodalo, že cieľom opatrení je nielen stabilizovať stavy zveri, ale aj obnoviť rovnováhu v krajine a znížiť škody spôsobené na lesných porastoch a poľnohospodárskej produkcii. Ministerstvo týmto krokom vysiela jasný signál - ochrana prírody, udržateľné hospodárenie a zodpovedný prístup k zveri musia ísť ruka v ruke.
Dôvodom tohto bezprecedentného kroku sú podľa agrorezortu alarmujúco vysoké stavy raticovej zveri, najmä jelenej, danielej a muflonej, ktoré v mnohých regiónoch dosahujú kritické hodnoty. Dlhodobo sa to prejavuje výrazným poškodzovaním lesných aj poľnohospodárskych porastov a negatívnym dosahom na krajinu. Doterajšie opatrenia pritom nepriniesli potrebné zlepšenie.
Nové metodické usmernenie pripravené v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou, Slovenskou lesníckou komorou a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou prináša podľa MPRV jednotný a systematický prístup k riadeniu populácií zveri naprieč Slovenskom.
Prvýkrát sa komplexne upravuje manažment raticovej zveri, ktorá nemá v poľovnom revíri určené normované kmeňové stavy, ktorej chov a lov sa v poľovnom revíri plánuje prostredníctvom ročných plánov poľovníckeho hospodárenia, a celoročné zisťovanie stavov zveri a pravidlá lovu vo vzťahu ku kvalite a k chovnosti trofejovej zveri vhodnej na ďalší chov.
Usmernenie zároveň nadväzuje na už prijaté mimoriadne opatrenia, ktoré umožňujú flexibilnejšie reagovať na premnoženie zveri, vrátane mimoriadneho povolenia lovu diviačej zveri v čase ochrany, mimoriadneho povolenia lovu ostatnej raticovej zveri v čase ochrany, ako aj udelenia výnimiek z niektorých doteraz zakázaných spôsobov lovu.
„Na Slovensku čelíme dlhodobo neudržateľnému stavu raticovej zveri, ktorý spôsobuje vážne škody na lesných a poľnohospodárskych porastoch. Tento krok je historický v tom, že prvýkrát nastavujeme jasné, jednotné a dôsledne kontrolovateľné pravidlá pre jej manažment. Naším cieľom je vrátiť rovnováhu do krajiny a zabezpečiť, aby hospodárenie so zverou bolo udržateľné a zodpovedné,“ uviedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).
MPRV dodalo, že cieľom opatrení je nielen stabilizovať stavy zveri, ale aj obnoviť rovnováhu v krajine a znížiť škody spôsobené na lesných porastoch a poľnohospodárskej produkcii. Ministerstvo týmto krokom vysiela jasný signál - ochrana prírody, udržateľné hospodárenie a zodpovedný prístup k zveri musia ísť ruka v ruke.