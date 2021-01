Agrorezort žiada zastaviť prevod nehnuteľného majetku ÚKSÚP vo Zvolene

Bratislava 26. januára (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR žiada vládu, aby zastavila prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe štátnej rozpočtovej organizácie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav (ÚKSÚP) pred nadobudnutím platnosti kúpnej zmluvy. Vyplýva to z návrhu, ktorý by v stredu (27. 1.) mal prerokovať a schváliť vládny kabinet.



Predmetom prevodu vlastníctva je nehnuteľný majetok štátu v katastrálnom území Zvolena. Kúpna zmluva bola uzatvorená medzi predávajúcim ÚKSÚP a kupujúcim, ktorým je Tyrion, Banská Bystrica. Spoločnosť Tyrion sa stala víťazom elektronickej aukcie, v ktorej predložila najvyššiu cenovú ponuku za nehnuteľný majetok, a to vo výške 785.000 eur.



ÚKSÚP uzatvoril so spoločnosťou Tyrion kúpnu zmluvu na nehnuteľný majetok štátu za dohodnutú kúpnu sumu 785.000 eur 28. apríla 2020. Majetok sa mal využívať ako kancelárske priestory s následnou kompletnou rekonštrukciou na polyfunkčný objekt.