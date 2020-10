Agrorezort zverejnil dokumenty k pokračovaniu školského mlieka

Bratislava 14. októbra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pre zabezpečenie tzv. školského programu zverejnilo dokumenty, ktoré majú zaistiť jeho kontinuitu aj pre školský rok 2020/2021. Cez program sa deťom a žiakom v školách zabezpečuje distribúcia ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov za zlomok ich trhovej ceny. Informoval o tom Daniel Hrežík z MPRV SR.



Pripomenul, že začiatkom školského roka 2020/2021 sa začali hromadne objavovať prípady, v ktorých sa zariadenia zabezpečujúce stravovanie v materských a základných školách a v školách pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odmietajú ďalej zapájať do programu poskytovania pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a mlieka a mliečnych výrobkov deťom, teda do tzv. školského programu.



Ako dôvod podľa Hrežíka udávajú obmedzenia účelového použitia finančných prostriedkov určených na stravovanie detí a žiakov. Pri spôsobe financovania úhrad za dodávanie výrobkov v rámci školského programu vznikli podľa jeho slov len určité nejasnosti. Tie vyplývajú najmä z toho, že zariadenia školského stravovania stanovené výrobky vydávajú popri vydávaní jedál a nápojov v rámci zabezpečovania bežného stravovania.



Upozornil, že cieľom školského programu je podpora zdravého a chutného stravovania detí a zvýšenie ich vedomostí o zdravotných účinkoch ovocia, zeleniny a mlieka. Dodávanie takýchto výrobkov slúži na podporu zdravých stravovacích návykov detí nad rámec stravovania v školách, a nie na nahrádzanie riadnych jedál v rámci školského stravovania.



Dodal, že na základe vzniknutej situácie vydalo a zverejnilo MPRV SR dokumenty "Dôležité oznámenie", "Usmernenie" a "Otázky a odpovede k školskému programu" na webovej stránke ministerstva, a tiež na webovej stránke školského programu. Dané dokumenty by mali školám, dodávateľom aj verejnosti celú vec objasniť a zaistiť kontinuitu vykonávania spomínaného programu.