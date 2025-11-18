< sekcia Ekonomika
Agrorezort: Akvakultúra môže posilniť potravinovú bezpečnosť EÚ
Slovensko poukázalo na potrebu stanovenia jasných podmienok pre podporu akvakultúry a spracovanie jej produktov.
Autor TASR
Bratislava/Brusel 18. novembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vníma akvakultúru ako sektor, ktorý má potenciál posilniť potravinovú bezpečnosť EÚ, prispieť k udržateľnej výrobe kvalitných potravín a k rozvoju vidieckych oblastí. Uviedol to v utorok odbor komunikácie MPRV po pondelňajšom (17. 11.) zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH) v Bruseli.
Európsku komisiu zastupoval komisár Christophe Hansen (poľnohospodárstvo a potraviny), Olivér Várhelyi (zdravie a dobré životné podmienky zvierat) a Costas Kadis (ryby a oceány). Slovenskú delegáciu viedol štátny tajomník MPRV Vladimír Vnuk.
Slovensko v mene Českej republiky, Chorvátska a Maďarska vyzvalo na potrebu zaistenia adekvátnej podpory sektora akvakultúry z budúceho viacročného finančného rámca 2028 - 2034. Financovanie akvakultúry iba z garantovanej obálky pre Spoločnú rybársku politiku (SRP) nestačí, a preto Slovensko žiadalo zamerať sa aj na voľnú časť alokácie Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP).
Zároveň poukázalo na potrebu stanovenia jasných podmienok pre podporu akvakultúry a spracovanie jej produktov a zabezpečenia koherentnosti medzi návrhmi týkajúcimi sa NRPP s budúcou podporou SRP. Iniciatívu Slovenska v diskusii podporilo 19 krajín.
Drastické zníženie alokácie na rybné hospodárstvo a akvakultúru vníma MPRV znepokojujúco, takýto krok bude mať vážne dosahy na rozvoj sektora, ohrozí jeho konkurencieschopnosť, inovačnú kapacitu aj exportný potenciál. V konečnom dôsledku oslabí našu spoločnú potravinovú sebestačnosť, a to práve v čase, keď je stabilita dodávok a produkcie potravín pre EÚ dôležitejšia ako kedykoľvek predtým, poznamenalo MPRV.
V rámci zasadnutia AGRIFISH sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie štátneho tajomníka MPRV Vladimíra Vnuka s bulharskou námestníčkou ministra pôdohospodárstva a potravín Lozanou Vasilevovou, ktoré nadväzovalo na sériu slovenských rokovaní zameraných na hľadanie spojencov v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) a pri formovaní spoločného prístupu k dohode s Ukrajinou. Slovensko a Bulharsko sa v rámci CAP zhodli na potrebe zachovať samostatnú, dvojpilierovú CAP s dostatočným rozpočtom.
V rámci zasadnutia AGRIFISH sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie štátneho tajomníka MPRV Vladimíra Vnuka s bulharskou námestníčkou ministra pôdohospodárstva a potravín Lozanou Vasilevovou, ktoré nadväzovalo na sériu slovenských rokovaní zameraných na hľadanie spojencov v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) a pri formovaní spoločného prístupu k dohode s Ukrajinou. Slovensko a Bulharsko sa v rámci CAP zhodli na potrebe zachovať samostatnú, dvojpilierovú CAP s dostatočným rozpočtom.