Agrorezort:Saldo obchodu s agrokomoditami dosiahne v 2021 1,7 mld. eur

Bratislava 29. decembra (TASR) - Negatívne saldo zahraničného obchodu Slovenska s agrokomoditami dosiahne za tento rok úroveň 1,7 miliardy eur. Uviedlo to pre TASR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pri hodnotení roka 2021.



"Na základe vývoja salda zahraničného obchodu môžeme konštatovať, že v roku 2021 dosiahne zápornú hodnotu vo výške asi 1,6 až 1,7 miliardy eur. Aký schodok nakoniec dosiahneme, sa dozvieme až v marci budúceho roka, keďže údaje za zahraničný obchod za celý rok 2021 bude Štatistický úrad SR publikovať najskôr v marci 2022," spresnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Poznamenal, že Slovensko je dlhodobo čistým vývozcom poľnohospodárskych komodít a čistým dovozcom potravinárskych produktov. "V porovnaní s krajinami EÚ máme jednu z najnižších úrovní hrubej pridanej hodnoty na zamestnanca v potravinárstve," upozornil.



Ekonomika slovenského potravinárskeho priemyslu je podľa neho ovplyvnená zostrujúcim sa konkurenčným tlakom na trhu EÚ, dôsledkom čoho je rastúci dovoz potravín. Vývoz sa dlhodobo orientuje na plodiny s nízkou pridanou hodnotou, ktoré sa do SR čiastočne vracajú vo forme dovozu ako spracované výrobky s vyššou pridanou hodnotou.



"Na Slovensko najviac dovážame mäso a mäsové výrobky, ryby, mlieko, vajcia, med, liehoviny, nápoje, ovocie, orechy, pekárske a cukrárske výrobky, zeleninu, kakao. Vo vývoze najviac dominujú obilniny, mlieko, živé zvieratá," spresnil agrominister.



Podčiarkol, že je záujem negatívne saldo obchodnej bilancie SR v potravinách znižovať. "Je nám jasné, že na to, aby sme to mohli urobiť, potrebujeme mať niekoľko európskych šampiónov v produkcii niektorých vybraných potravín. Čiže špecialistov, ktorí sa kvalitou a objemom produkcie dokážu presadiť na európskom trhu. Zároveň verím, že nastavíme pravidlá tak, že sa nám podarí rozvinúť aj menšie podniky, ktoré budú integrované vo vlastných odbytových vertikálach a ktoré budú schopné ponúkať potraviny regionálneho charakteru, niečím zaujímavé, o ktoré budú mať slovenskí spotrebitelia záujem," dodal Vlčan.