< sekcia Ekonomika
Agrorezort:V čase platby pre Fafokan nebol nikto obvinený ani odsúdený
Opozičná strana SaS sa pre penzión pokúsi zvolať mimoriadne rokovanie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - V čase vyplatenia žiadosti o platbu pre prijímateľa penzión Fafokan nebola žiadna jeho osoba obvinená ani odsúdená. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na štvrtkové (29. 1.) vyjadrenia poslanca Národnej rady (NR) SR za opozičnú stranu SaS Alojza Hlinu.
„V čase vyplatenia žiadosti o platbu nebolo voči prijímateľovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu prijímateľa, alebo osobe, ktorá koná v mene a na účet prijímateľa, vznesené obvinenie pre niektorý trestný čin uvedený v paragrafe 212 až 283 Trestného zákona, ani žiadna z týchto osôb nebola odsúdená za uvedený trestný čin,“ spresnil agrorezort.
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) podľa MPRV v zmysle zákonného postupu preverila všetky povinnosti, ktoré mal prijímateľ splniť v súlade s výzvou, a teda aj so samotnou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP).
Podľa zmluvy o poskytnutí NFP je podľa ministerstva pôdohospodárstva PPA oprávnená a súčasne povinná pozastaviť vyplatenie žiadosti o platbu z dôvodov explicitne uvedených v tejto zmluve.
„Pred vyplatením záverečnej platby bola 27. júna 2025 vykonaná u prijímateľa kontrola na mieste so záverom, že predmet projektu bol odovzdaný, prevzatý, skolaudovaný a je využívaný. Na predmetnom projekte bolo od roku 2016 vykonaných päť kontrol na mieste, všetky bez zistení,“ zdôraznil agrorezort.
MPRV dodalo, že PPA je plne súčinná so všetkými kontrolnými inštitúciami. Zároveň agentúra pripomína, že sa riadi striktne zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie. Agentúra sa neriadi želaniami politikov.
Hlina na brífingu 29. januára informoval, že kauza penziónu Fafokan, ktorého zriadenie bolo financované z PPA, bude mať dohru aj v NR SR. Opozičná strana SaS sa pre penzión pokúsi zvolať mimoriadne rokovanie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Avizoval, že na rokovanie výboru bude pozvaný minister pôdohospodárstva, ako aj šéf PPA.
„V čase vyplatenia žiadosti o platbu nebolo voči prijímateľovi, štatutárnemu orgánu alebo členovi štatutárneho orgánu prijímateľa, alebo osobe, ktorá koná v mene a na účet prijímateľa, vznesené obvinenie pre niektorý trestný čin uvedený v paragrafe 212 až 283 Trestného zákona, ani žiadna z týchto osôb nebola odsúdená za uvedený trestný čin,“ spresnil agrorezort.
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) podľa MPRV v zmysle zákonného postupu preverila všetky povinnosti, ktoré mal prijímateľ splniť v súlade s výzvou, a teda aj so samotnou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP).
Podľa zmluvy o poskytnutí NFP je podľa ministerstva pôdohospodárstva PPA oprávnená a súčasne povinná pozastaviť vyplatenie žiadosti o platbu z dôvodov explicitne uvedených v tejto zmluve.
„Pred vyplatením záverečnej platby bola 27. júna 2025 vykonaná u prijímateľa kontrola na mieste so záverom, že predmet projektu bol odovzdaný, prevzatý, skolaudovaný a je využívaný. Na predmetnom projekte bolo od roku 2016 vykonaných päť kontrol na mieste, všetky bez zistení,“ zdôraznil agrorezort.
MPRV dodalo, že PPA je plne súčinná so všetkými kontrolnými inštitúciami. Zároveň agentúra pripomína, že sa riadi striktne zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie. Agentúra sa neriadi želaniami politikov.
Hlina na brífingu 29. januára informoval, že kauza penziónu Fafokan, ktorého zriadenie bolo financované z PPA, bude mať dohru aj v NR SR. Opozičná strana SaS sa pre penzión pokúsi zvolať mimoriadne rokovanie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Avizoval, že na rokovanie výboru bude pozvaný minister pôdohospodárstva, ako aj šéf PPA.